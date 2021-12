No vax rubano foto di un bimbo vaccinato e la postano sul loro sito: papà medico minacciato di morte Il medico Paolo Mezzana è stato minacciato di morte dopo che la foto del figlio è stata rubata e pubblicata su una nota pagina no vax. L’uomo ha sporto denuncia.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Hanno preso la foto del figlio e l'hanno postata su una nota pagina no vax con oltre 100mila iscritti. Una foto che per il medico Paolo Mezzana, attivo sin dall'inizio nella promozione della campagna vaccinale, era fonte di orgoglio dato che significava aver protetto il figlio dal coronavirus. E invece è stata rubata dai no vax, postata sulla loro pagina con tanto di nome e cognome del medico, e assaltata da centinaia di persone che hanno cominciato a insultare i genitori e minacciarli di morte. "Veniamo a prenderlo e lo portiamo via da voi", "Assassini", "Siete delle merde a vaccinarlo". Ben 250 sono stati i commenti sulla foto: e così Mezzana ha deciso di sporgere denuncia presso la Polizia postale: la foto è stata cancellata e la pagina bloccata. E adesso, chi ha insultato i genitori del piccolo, rischia di finire al centro di un'indagine penale. 250 querele, infatti, sono già partite.

A dare notizia di quanto accaduto è stato proprio il medico Paolo Mezzana. "Ieri è successo un fatto gravissimo con pesantissime conseguenze per la mia famiglia – ha spiegato in un post su Facebook – È stato fotografato un mio post privato con la fotografia di mio figlio mentre fa la vaccinazione per la Covid 19 ed è stata pubblicata con i nostri dati chiaramente visibili su una pagina no vax con più di 100mila iscritti. In poco più di un’ora è diventata virale con centinaia di condivisioni e con insulti e minacce nei miei confronti e nei confronti di mia moglie. Questa volta ho denunciato tutto alla magistratura e alla Polizia Postale. Andrò fino in fondo e i responsabili risponderanno di fronte alla giustizia. Vergognatevi".