Nicole Gradi scomparsa a 19 anni da Roma, i famigliari: “Aiutateci a ritrovarla” Sono giorni di apprensione per i famigliari di Nicole Gradi, scomparsa a diciannove anni in zona San Giovanni a Roma il 24 ottobre scorso. Si è allontanata da casa alle 11 di sera vestita sportiva e non è più rientrata. Chiunque l’avesse vista chiami il 112 o Pronto Penelope al Numero 3396514799.

A cura di Alessia Rabbai

Nicole Gradi è scomparsa a Roma, in zona San Giovanni. Della diciannovenne non si hanno più notizie dal 24 ottobre scorso. Secondo le informazioni apprese Nicole si è allontanata da casa a piedi di sera senza fare più ritorno e sono quasi dieci giorni che è assente dall'abitazione dove viveva insieme alla sua famiglia. Sarebbe uscita intorno alle ore 23 e da allora i genitori non hanno piùà avuto sue notizie. Non sarebbe la prima volta che la giovane si allontana. Non è chiaro il motivo del suo allontanamento, al momento le ricerche sono in corso.

L'identikit di Nicole Gradi

Nicole è alta 1,70 metri e pesa 60 chili. Fisicamente è di corporatura magra e ha capelli castani. Come segni particolari ha tatuaggi sulle caviglie, tra i quali si legge la scritta ‘Carpe Diem'. L'ultima volta in cui è stata vista la diciannovenne indossava una giacca di kick boxe di colore celeste e rosso e pantaloni larghi di colore scuro, con scarpe da ginnastica marca Adidas nere. Al momento sarebbero arrivate alcune segnalazioni di avvistamenti da parte di alcune sue amiche che dicono di averla vista in città, ma al momento di Nicole non c'è traccia e non risulta essere tornata a casa. Le zone particolarmente controllate e alle quali porre particolare attenzione, dove potrebbe trovarsi la giovane sono San Giovanni, da dove appunto si è allontanata, e l'area circostante alla Stazione Termini, tuttavia non si esclude che possa trovarsi anche altrove. Chiunque l'avesse vista o avesse notato una ragazza che risponde a questa descrizione e pensi possa essere lei, è pregato di contattare le forze dell'ordine al Numero unico delle Emrgenze 112 oppure Pronto Penelope al Numero 3396514799.