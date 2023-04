Nevica sui Castelli Romani alle porte di Roma, temperature in picchiata arrivano a zero Nella giornata di oggi, mercoledì 5 aprile, le temperature sono scese intorno allo zero e diversi fiocchi sono caduti nei punti più elevati delle colline romane.

A cura di Redazione Meteo

Foto di repertorio

Sta nevicando sulle zone più alte dei Castelli Romani, pochi chilometri a Sud di Roma. Nella giornata di oggi, mercoledì 5 aprile, le temperature sono scese intorno allo zero e diversi fiocchi sono caduti nei punti più elevati delle colline romane, ma vere e proprie nevicate sono state segnalate sulle alture in provincia di Frosinone, per esempio sugli altipiani di Arcinazzo, e nei comuni più alti del Viterbese.

Domani giornata freddissima a Roma, ma soleggiata

A Rocca di Papa, comune più alto dei Castelli, la temperatura minima sarà oggi intorno ai 2/3 gradi, quindi non sono previste nevicate. Domani farà ancora più freddo, con il termometro che arriverà a far segnare 1 grado nelle ore notturne e nel corso della mattinata. Il cielo, tuttavia, tornerà sereno e, almeno fino a sabato, non sono previste precipitazioni. Nei comuni più bassi dei Castelli domani le minime toccheranno 3/4 gradi, mentre a Roma le temperature non scenderanno sotto i 6/7 gradi.

Sabato torna il maltempo: previste piogge sul Lazio

Domani, giovedì 6 aprile, il maltempo scenderà verso Sud, ma non sono escluse sporadiche precipitazioni sul basso Lazio. Nella giornata di venerdì arriverà una nuova perturbazione nel Nord Italia e scenderà poi verso Sud, arrivando sull'alto Lazio nel corso delle ore notturne. Sabato 7 aprile sarà una giornata caratterizzata dal maltempo su tutto il Lazio, ma domenica 7 aprile, giorno di Pasqua, dovrebbe splendere il sole. Qualche timore per Pasquetta. Lunedì, infatti, al momento non sono escluse precipitazioni.