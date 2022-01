Neve a Roma, stanotte fiocchi su molti quartieri: Capitale imbiancata Nevicata debole su molti quartieri di Roma. In alcune zone i fiocchi erano misti ad acqua. Più consistenti le nevicate sulle zone collinari a nord e a sud della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Tra le 4 e le 6 della notte di oggi, mercoledì 12 gennaio, ha nevicato sulla città di Roma. Per la verità in molti quartieri si è trattato di neve mista a pioggia, ma in altre zone sono stati veri e propri fiocchi che hanno imbiancato leggermente le automobili parcheggiate e il manto stradale. Previsioni rispettate, quindi: il Campidoglio, infatti, aveva emesso un avviso di allerta meteo in cui si parlava di deboli nevicate nelle prime ore della mattina: "A cominciare dalle ore notturne fino all’alba, si potrebbero manifestare deboli nevicate (fiocchi di neve o di neve mista a pioggia), con esaurimento nelle prime ore della mattina. I fenomeni sono previsti di debole intensità e con bassa probabilità di accumuli al suolo e sulle sedi stradali".

Per quanto riguarda i quartieri interessati dalla debole nevicata, sono arrivate segnalazioni soprattutto dalla zona a nord ovest di Roma e dai quartieri a sud est, come San Basilio e il Prenestino.

Le nevicate sono state invece più consistenti a nord di Roma, tra Campagnano e Trevignano, e a sud nelle zone più alte dei Castelli Romani. Per il momento non si segnalano disagi nella circolazione stradale a Roma, dove la neve si è praticamente già sciolta. In corso le attività di verifica su tutte le arterie delle località collinari nei dintorni della Capitale. Per ora non si segnalano disagi agli automobilisti.

Nel corso della mattinata il tempo dovrebbe migliorare molto rapidamente. La neve si trasformerà inizialmente in pioggia debole, ma già nel corso della tarda mattinata dovrebbe tornare il sole sulla Capitale. Il cielo sarà sereno a partire dalle 13 e rimarrà sereno almeno fino a sabato 15 gennaio 2022. Le temperature minime sia domani che dopodomani non saliranno sopra gli 1/2 gradi ma, dato il cielo sereno, non ci sarà possibilità di ulteriori precipitazioni nevose.