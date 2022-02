Neve a Roma, è possibile in settimana o nel weekend? Sarà l’ultimo colpo di coda dell’inverno e l’ultima possibilità dell’anno di vedere la neve a Roma. Ma c’è davvero qualche possibilità che si verifichino nevicate nel corso della settimana?

A cura di Enrico Tata

Sarà l'ultima offensiva dell'inverno e con essa l'ultima possibilità di vedere la neve a quote basse e quindi anche a Roma. Nel corso di questa settimana arriveranno due correnti di aria freddissima da nord: una arriverà martedì 1 marzo e porterà temperature sotto zero anche nella Capitale e l'altra, dopo una provvisoria rimonta dell'alta pressione, potrebbe arrivare nel corso del weekend. Sarà, come detto, l'ultimo colpo di coda dell'inverno. Tutti i principali siti di previsioni meteo sono d'accordo su una cosa: le temperature minime caleranno sotto zero o saranno vicinissime allo zero a Roma sia tra martedì e mercoledì, che nel fine settimana, tra sabato e domenica. Ma nevicherà o almeno ci sono possibilità di vedere la neve nella Capitale? Su questo c'è molta incertezza, poiché non è detto che queste correnti di aria freddissima portino con loro anche condizioni di instabilità meteorologica. Per il momento, infatti, sia martedì che mercoledì non sono previste nuvole sulla città di Roma. E per ora (ma per avere certezza occorrerà aspettare qualche giorno) viene previsto bel tempo anche nel fine settimana.

Le previsioni per la settimana: temperature gelide a Roma

Si legge sul sito 3bMeteo che nelle regioni tirreniche il termometro toccherà lo zero, ma il tempo resterà sereno:

L'area di bassa pressione che segna il passo sulla Penisola Balcanica è alimentata da un vasto serbatoio di aria gelida che staziona sull'Europa centro-orientale e che nelle prossime ore riuscirà a condizionare il tempo anche su parte delle nostre regioni, estendendosi verso ovest con moto retrogrado. Si tratta di un'offensiva invernale proprio a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, che si concretizzerà con una decisa diminuzione delle temperature sull'Italia e con fenomeni di instabilità che assumeranno carattere nevoso fino a quote basse martedì sulle regioni del medio-basso Adriatico e al Sud, quando il fronte freddo proveniente dai Balcani avrà attraversato l'Adriatico e raggiunto lo Stivale. Rimarranno più riparate invece le regioni tirreniche centro-settentrionali e il Nord Italia, con tempo più soleggiato ma freddo, anche se dalla sera di lunedì si avvertiranno gli effetti del fronte in avanzamento retrogrado dai Balcani fin su parte del Triveneto.

Neve a Roma a marzo: quando è accaduto nella storia

Come detto, si tratta dell'ultima possibilità dell'anno di vedere la neve a Roma. Proprio pochi giorni fa c'è stato l'anniversario della nevicata del 26-27 febbraio 2018 a Roma, ma anche nel mese di marzo si sono verificate precipitazioni nevose nel corso degli anni. La più nota è quella del 5-6 marzo 1971, con accumuli a terra di oltre venti centimetri. L'ultima nevicata ‘marzolina' risale al 17 marzo 1985, ma vengono ricordate nevicate anche a marzo del 1958, del 1956 e del 1949.