Neve a Frosinone, intere città imbiancate: ecco dove le scuole restano chiuse Neve anche nel frusinate: per domani è stata disposta la chiusura delle scuole in alcuni dei comuni più colpiti dalla neve.

A cura di Beatrice Tominic

Continua a scendere la neve sulla regione Lazio. Oltre alle zone dei Castelli Romani, poco più a sud di Roma e a quelle appenniniche di Rieti, dove il Terminillo appare già imbiancato da qualche giorno, nella notte sono scesi molti fiocchi anche nel frusinate. Proprio qui sono molte le vette che da oggi possono vantare un candido paesaggio invernale, con tetti e alberi coperti dalla neve caduta in nottata.

Molti, però, sono anche i comuni imbiancati nelle montagne dell'Appennino e del Subappenino in provincia di Frosinone, a pochi passi dal confine con l'Abruzzo, tanto che in alcuni casi è stata disposta la chiusura delle scuole. Le zone più colpite, in particolare, sono Campo Catino, Campo Staggi, Filettino e il Monte Guadagnolo.

Scuole chiuse a Sora

Fra i comuni che hanno scelto di chiudere le scuole nel frusinate, anche quello di Sora. È qui che il sindaco Luca Di Stefano ha previsto per la giornata di domani, sabato 21 gennaio 2023 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido della città di Sora, dopo che oggi ha firmato l'ordinanza numero 22 a causa dell'allerta meteo per neve diramata nella regione Lazio.

La neve ai Castelli Romani

La protezione civile ha diramato proprio ieri un'allerta meteo di colore giallo per neve a partire dalla serata di ieri e per tutta la giornata di oggi: la neve, come previsto, è arrivata in tutta la regione. A partire dal tardo pomeriggio di ieri è scesa la prima neve tonda (o graupel) che, nella giornata di oggi, è diventata fitta neve. Le precipitazioni sono arrivate ad Ariccia e, soprattutto, a Rocca Priora e Rocca di Papa dove, nel primo pomeriggio, è arrivata una bufera di neve.