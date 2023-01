Continua a nevicare sui Castelli Romani: bufera di neve a Rocca di Papa (VIDEO) Continua a nevicare sui Castelli Romani: fiocchi scendono a Genzano, mentre a Rocca di Papa si è registrata una bufera di neve.

A cura di Beatrice Tominic

La bufera di neve a Rocca di Papa, foto dalla pagina Facebook Meteo Cloud.

I primi fiocchi sui Castelli Romani sono scesi ieri, dal tardo pomeriggio e in alcune zone hanno continuato a scendere per buona parte della notte: la neve è tornata nella regione Lazio, anche nei territori più vicina alla capitale. La neve non ha smesso di cadere neppure oggi quando, nel primo pomeriggio, subito l'ora di pranzo, il territorio di Rocca di Papa, uno dei comuni ad un'altitudine più elevata dei Castelli Romani, si è trovato sotto fiocchi di neve impazziti in una vera e propria bufera.

Moltissime le persone che hanno deciso di condividere lo scenario con i terreni imbiancati e l'aria attraversata dai fiocchi di neve. "Ora sta nevicando proprio bene", si sente in uno dei video pubblicati online da un utente.

Nel frattempo ha iniziato a nevicare anche a Genzano dove, però, sembra che i fiocchi abbiano più difficoltà ad attecchire al suolo.

Rocca di Papa si è svegliata imbiancata, foto da Meteo Lazio.

Arrivata la neve a Roma e nel Lazio

La neve, come previsto anche dalla protezione civile che ha diramato un apposito bollettino di allerta neve nelle zone appenniniche di Rieti, sul bacino del Liri e dell'Aniene, è arrivata copiosa e continua a scendere, anche in luoghi vicinissimi alla capitale.

Imbiancati il Monte Guadagnolo, sui Monti Prenestini e il Monte Livata, sui Simbruini, anche sulle zone più a bassa quota. Nevica anche a Viterbo, dove i primi fiocchi si sono visti ieri sera. E; proprio come previsto, interi territori del frusinate oggi appaiono coperti da un manto di fitta neve, soprattutto in prossimità del confine con la regione Abruzzo, nella parte più appenninica: Campo Catino, Campo Staggi, Filettino e il Monte Guadagnolo, già citato in precedenza, sono solo alcune delle vette che stanotte si sono tinte di bianco.