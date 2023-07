Nettuno, incidente tra Smart e scooter: morto l’avvocato 59enne Domenico Perica Lo scontro fatale è avvenuto ieri, domenica 30 luglio, intorno alle 14.30. Domenico Perica è la 94esima vittima della strada tra Roma e provincia dall’inizio dell’anno: solo quattro giorni prima, il 26 luglio, un ciclista aveva perso la vita in un incidente, sempre a Nettuno.

A cura di Teresa Fallavollita

L’ennesima vittima di uno scontro mortale sulla strada, la 94esima dall’inizio del 2023. Il fatale incidente è avvenuto ieri, domenica 30 luglio 2023, nel comune di Nettuno: Domenico Perica, avvocato del posto, ha perso la vita a 59 anni in sella al suo scooter, travolto da una Smart.

L'incidente in via Pocacqua

L’incidente è avvenuto ieri verso le ore 14.30: Perica stava tornando verso casa in sella al suo scooter Suzuki 500 lungo via Pocacqua (Nettuno) quando, all’altezza di via di Colle Oppio, è avvenuto l’impatto con una Smart, guidata da una giovane. L'avvocato 59enne è stato sbalzato a qualche metro di distanza. Inutili i soccorsi, nonostante l’intervento dell’eliambulanza: il personale medico accorso sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, morto sul colpo.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che uno dei due mezzi non abbia rispettato il rosso al semaforo. Sul posto la polizia locale di Nettuno e la polizia stradale, per cercare di ricostruire le modalità. Nel frattempo, la salma è stata portata all’ospedale di Tor Vergata per l’autopsia.

Si tratta della 94esima vittima di incidenti stradali sulle strade di Roma e provincia dall’inizio dell’anno. La media degli scontri mortali è allarmante: ad oggi, 31 luglio, ogni giorno nella provincia di Roma muoiono in strada oltre due persone di media.

Scontro mortale tra bici e Smart, sempre a Nettuno

Solo pochi giorni fa, sempre a Nettuno, un ciclista aveva perso la vita in un incidente, travolto sempre da una Smart guidata da un 18enne. La vittima si chiamava Pietro De Luca, 47 anni: l’uomo, originario di Napoli, si trovava in vacanza nella località balneare. L’incidente è avvenuto la notte di mercoledì 26 luglio, intorno all’una: il 47enne era in sella alla sua bici lungo via Riviera Guido Egidi, all'altezza dello stabilimento balneare il Tirrenino, quando per cause ancora da accertare è venuto l’impatto con la Smart guidata dal giovane neopatentato: la macchina avrebbe colpito la parte posteriore della bici, non lasciando scampo a De Luca che è caduto sull’asfalto. Per il ciclista non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.