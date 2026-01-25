Neonato trasportato a Roma con un volo d’urgenza da Catania: è in pericolo di vita

Foto dell’Aeronautica Militare.

Un neonato di appena due mesi è stato trasportato a Roma con un velivolo dell'Aeronautica Militare nella giornata di oggi, domenica 25 gennaio 2026. Con lui, a bordo del Gulfstream G650 del 31° Stormo, si trova il padre. L'allarme è scattato nella giornata di oggi quando le condizioni del piccolo, ricoverato presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina, sono peggiorate. In imminente pericolo di vita, ha avuto bisogno di raggiungere l’ospedale Bambino Gesù di Roma nel più breve tempo possibile.

Bimbo di 2 mesi arriva a Roma con un volo dell'Aeronautica Militare: è gravissimo

L'aero dell'Aeronautica Militare che trasportava il piccolo è atterrato poco fa a Ciampino. Non appena appreso delle condizioni critiche in cui si trovava il piccolo, è scattata la richiesta: poco dopo, verso le ore 10.15 della mattinata di oggi, una volta effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Roma-Ciampino verso quello di Catania-Fontanarossa. Nell'aeroporto siciliano ad attendere il velivolo oltre al bimbo si trovavano suo papà e un’equipe medica.

Il gruppo è stato immediatamente imbarcato e l'aereo è ripartito immediatamente, decollando per raggiungere nel più breve tempo possibile Roma. L'atterraggio è avvenuto verso le 13, all'aeroporto di Ciampino, dove ad attendere il gruppo c'era un'ambulanza. Dall'aereo padre e figlio sono stati accompagnati a bordo dell'ambulanza, che poi è partita a sirene spiegate verso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, per il ricovero.

L’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il volo dell'Aeronautica Militare che ha raggiunto padre e figlio di 2 mesi a Catania

Sono centinaia le ore di volo effettuate dall'Aeronautica Militare per questo genere di attività: i reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. In particolare, a svolgere operazioni di questo tipo, sono gli aerei 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.

"Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato – hanno fatto sapere con una nota dall'Aeronautica Militare – L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni".