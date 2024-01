Neonato in crisi respiratoria, corsa per salvarlo: taxi scortato dai carabinieri al Bambino Gesù Un neonato di due mesi è stato scortato dai carabinieri all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è arrivato con un’insufficienza respiratoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Attimi di panico questa notte a Roma, dove un bambino di due mesi in crisi respiratoria è stato scortato dai carabinieri all'ospedale Bambino Gesù. Il piccolo, che è stato ricoverato e immediatamente preso in cura dai medici del nosocomio, fortunatamente non è in pericolo di vita.

L'episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte a Roma quando il conducente di un taxi si è avvicinato a una pattuglia del comando dei carabinieri di piazza Venezia chiedendo di essere scortato urgentemente in ospedale. A bordo della vettura c'erano una donna e il suo bambino nato da appena due mesi in crisi respiratoria. I militari hanno accompagnato in pochi minuti il taxi in ospedale, il piccolo è stato immediatamente ricoverato e ha ricevuto le prime cure. Non è in pericolo di vita.

Forte lo spavento per la donna, ansiosa di arrivare in ospedale nel più breve tempo possibile per far sì che il piccolo fosse subito visto dai medici. In tarda serata si era accorta che il neonato non respirava bene e si era preoccupata. Ha deciso allora di chiamare un taxi per andare al Bambino Gesù, descrivendo all'autista l'urgenza della situazione e chiedendo di fare il più in fretta possibile. Data la gravità di quanto stava accadendo e il bambino potenzialmente in pericolo di vita, il conducente ha fermato a piazza Venezia, nel centro di Roma, una pattuglia dei carabinieri, chiedendo il loro aiuto. Ci sono voluti pochi minuti e il piccolo è stato finalmente ricoverato all'ospedale pediatrico. Una serata pre Epifania bruttissima per la famiglia, ma che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi per tutti.