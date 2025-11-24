roma
video suggerito
video suggerito

Nel Lazio meno femminicidi nel 2025 ma Roma resta una città fortemente a rischio

I dati del XII Rapporto Eures sul femminicidio in Italia a cura dell’Istituto Eures Ricerche Economiche e Sociali con focus su Roma e Lazio.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Alessia Rabbai
20 CONDIVISIONI
Il corteo di Non Una di meno (La Presse)
Il corteo di Non Una di meno (La Presse)

Sette femminicidi nel Lazio è il bilancio dei primi dieci mesi del 2025, una cifra pari all’8,2% del totale nazionale. È quanto emerge dal XII Rapporto Eures sul femminicidio in Italia a cura dell'Istituto Eures Ricerche Economiche e Sociali. Domani 25 novembre 2025 è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Tra l'1 gennaio e il 20 ottobre 2025 in Italia sono state 85 le donne vittime di omicidio volontario. L'incidenza sul numero totale degli omicidi consumati è la più alta mai registrata nonostante la leggera flessione del fenomeno (102 le vittime nei primi dieci mesi del 2024). Più di una vittima di omicidio su tre è di genere femminile. Il rapporto oltre a un discorso più prettamente territoriale relativo alle aree e regioni italiane illustra gli ambiti prevalenti e i femminicidi di coppia; le caratteristiche anagrafiche delle vittime, l'arma del delitto e delinea un quadro delle caratteristiche e del profilo dell'autore dei delitti.

Roma tra i poli di rischio più rilevanti

Il report fotografa un quadro del periodo compreso tra il 2019 e il 2015. Il dato che riguarda la nostra regione evidenzia una flessione significativa rispetto al 2024, quando le vittime erano state 13. Nel Centro Italia si contano 19 vittime, pari al 22,4% e rappresenta tra le tre aree quella di più bassa incidenza rispetto al Nord e al Sud. Roma e il Lazio seppur registrino un calo restano aree sensibili e sulle quali prestare la massima attenzione in tema di violenza di genere. A livello provinciale infatti Roma conta sei donne uccise, in netto calo rispetto alle 11 dell’anno precedente (-45,5%). Nonostante la diminuzione, la Capitale resta tra i poli di rischio più rilevanti, confermandosi accanto alle aree urbane con maggiore densità demografica.

Lombardia e Campania le regioni con più alto numero di femminicidi

Il confronto con le regioni più colpite evidenzia la distanza tra il Lazio e le prime due regioni italiane in classifica per femminicidi: Lombardia e Campania si confermano le regioni più critiche per numero di vittime. La Lombardia concentra da sola 23 casi nei primi dieci mesi del 2025, pari al 27,1% del totale nazionale, con un incremento del 64% rispetto al 2024. Milano, in particolare, registra un balzo da 3 a 12 vittime (+300%). Segue la Campania con dieci femminicidi, dati raddoppiati rispetto all'anno precedente (5 casi). A Napoli si registra una recrudescenza del fenomeno, con sette donne uccise nel 2025 contro una nel 2024.

Attualità
20 CONDIVISIONI
Immagine
Blitz al campo rom di via dei Gordiani: arrestate 18 persone accusate di 46 furti e rapine
"Non strillare, vuoi morire per niente?": come agivano i rapinatori, terrore degli anziani di Roma
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views