Incidente sulla Salaria, dirigente Camera di Commercio si schianta contro il guardrail: morto sul colpo

Adriano Franchi è deceduto a seguito di un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 23 novembre sulla Salaria vicino Rieti. Grave la moglie.

Adriano Franchi, dirigente della Camera di Commercio di Roma morto in un incidente d’auto

È morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 23 novembre sulla strada statale Salaria, all'altezza di Cittareale in provincia di Rieti, Adriano Franchi, 56 anni. Ascolano di origini, era dirigente della Camera di Commercio di Roma. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche la moglie, ora ricoverata in gravi condizioni.

Incidente sulla Salaria, morto Adriano Franchi

La loro Jeep, guidata dalla donna, viaggiava in direzione di Roma quando è finita contro un guardrail. L'impatto è stato molto violento e Franchi è deceduto sul colpo.

Sul luogo dello schianto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Amatrice e del distaccamento territoriale di Posta, che hanno usato cesoie e divaricatori per liberare il 56enne dalla carcassa del veicolo. Nelle operazioni di soccorso sono stati estratti e salvati due cani che si trovavano all'interno dell'auto.

Grave la moglie, ricoverata a Rieti

Sull'esatta dinamica del sinistro indaga la Polizia stradale, che ha effettuato tutti i rilievi del caso. A constatare il decesso di Adriano Franchi sono stati gli operatori del 118, che hanno portato la moglie di Franchi all'ospedale De Lellis di Rieti subito dopo che i vigili del fuoco l'hanno tirata fuori dalle lamiere. La donna è ricoverata in condizioni critiche.

Franchi lavorava come capo dell'Ufficio affari legali e contrattualistica dell'Azienda speciale della Camera di Commercio della Capitale.