Natale sotto la pioggia, allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio: quali sono le zone più a rischio

Continua a piovere a Roma e nel Lazio in questo Natale 2025. Questa mattina, nella giornata della vigilia, la Capitale si è svegliata ancora sotto la pioggia e il temporale. In altre zone, come quelle appenniniche in provincia di Frosinone, è scesa la neve. Per le cime del Frusinate si preannuncia un bianco Natale, per chi vive in città, invece, resta la pioggia. Come diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio l'allerta meteo di colore giallo per criticità di colore giallo prevista per oggi resta in vigore anche per domani, quando i temporali sembrano diradarsi, ma restano le piogge sparse. Scopriamo quali sono le zone a rischio.

Pioggia a Roma e nel Lazio: allerta gialla per il 25 dicembre

Le previsione meteo per i prossimi giorni non restano delle migliori. Come già annunciato dall'esperto meteorologo Flavio Galbiati a Fanpage.it, durante queste festività natalizie le temperature si abbassano e sulla nostra regione continuano ad abbattersi precipitazioni, piogge e temporali. A confermare quanto già previsto, è arrivata l'allerta maltempo per criticità idrogeologica e per criticità idraulica.

Allerta maltempo di colore giallo: le zone a rischio domani 25 dicembre

Come mostra la cartina in basso, l'allerta maltempo di colore giallo riguarda in particolare tre dei territori della regione Lazio. Le altre zone, però, non godono di buone previsioni meteo: le piogge, nelle regioni non colorate, sono sparse. Più consistenti e potenziali rischi, invece, nelle zona indicate con la lettera A, dove l'allerta è sia idrogeologica che idraulica e con le lettere D ed F, per criticità idraulica, cioè nei territori, rispettivamente, dei bacini costieri del Nord, nei bacini di Roma e in quelli costieri del Sud. A rischio le zone più esposte e costiere, dove non sono escluse mareggiate.

Le piogge sparse, invece, riguarda in particolare il bacino medio del Tevere, l'Appennino di Rieti, quello dell'Aniene e quello del Liri.