Nata una cucciola di tigre di Sumatra al Bioparco di Roma: la sua specie è a rischio estinzione Il felino è nato qualche giorno fa, all'inizio del 2024: è una Tigra di Sumatra, una delle 6 sottospecie viventi maggiormente a rischio di estinzione.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Facebook del Bioparco di Roma.

"Novità ruggente": così il Bioparco di Roma ha deciso di annunciare la nascita di un nuovo esemplare di Tigre di Sumatra. Il cucciolo è nato da poco all'interno dello zoo di Villa Borghese, a Roma. Si tratta di una femmina. "È molto vivace e per ora si trova ancora a stretto contatto con la mamma Tila in un'area protetta", scrivono sui canali social del Bioparco. Le due, mamma e figlia, si trovano in una zona non visibile al pubblico, ma il Bioparco ha deciso di rendere noto il musetto della piccola tigre appena nata condividendo sui suoi canali social le foto dell'animale.

La Tigre di Sumatra: una specie a rischio

La nascita del cucciolo che, a quanto sembra, non avrebbe ancora un nome, è un evento importante non soltanto per il bioparco, ma anche per tutta la specie a cui appartiene, quella della Tigre di Sumatra. Si tratta di una notizia di grande rilevanza scientifica perché è una delle sei sottospecie viventi maggiormente a rischio di estinzione. Le ragioni del pericolo sono molteplici: dalla perdita e frammentazione dell'habitat, al bracconaggio e alla persecuzione diretta per i conflitti con le attività antropiche locali. Secondo le stime, in natura sono rimasti soltanto 600 esemplari.

La nascita della zembra di Grevy, un'altra specie a rischio

Nel mese di settembre scorso, un altro cucciolo è nato nel Bioparco di Roma: si tratta di una zebra imperiale, o di Grevy. Anche in questo caso la notizia è stata diffusa con particolare gioia dal Bioparco: anche questa specie, infatti, risulta essere a rischio estinzione.

La zebra di Grevy si distingue da quella comune per le sue strisce più strette e sottili, l'altezza maggiore e le orecchie più grandi. La zebra nata a settembre è nata da Bella, nata nel 2006 nel Parco Natura Viva di Verona e Kye, trasferito qualceh mese prima nello zoo zoo di Ostrava i Repubblica Ceca. Questi spostamenti sono stati organizzati nell'ambito di un progetto di conservazione della specie stessa. In natura rimangono poco più di 2000 esemplari di zebre imperiali.