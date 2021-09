Nata al San Filippo Neri di Roma la prima bimba di una donna afghana fuggita da Kabul A dare la notizia è stato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Oggi è nata la prima bambina di una cittadina afghana fuggita da Kabul, che avevo incontrato qualche giorno fa visitando un centro di accoglienza delle suore carmelitane. Benvenuta Ghazal! Il tuo nome vuol dire Poesia, ne abbiamo bisogno”.

A cura di Natascia Grbic

"Dal San Filippo Neri una bella notizia. Oggi è nata la prima bambina di una cittadina afghana fuggita da Kabul, che avevo incontrato qualche giorno fa visitando un centro di accoglienza delle suore carmelitane. Benvenuta Ghazal! Il tuo nome vuol dire Poesia, ne abbiamo bisogno!". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti questa sera con un messaggio su Twitter. Secondo le primissime informazioni, madre e figlia stanno bene e la piccola godrebbe di buona salute. Si tratta della prima bimba afghana nata in Italia da una donna arrivata da Kabul nei giorni scorsi, in seguito alla presa del governo dei talebani dopo il ritiro dall'Afghanistan degli Stati Uniti.

La mobilitazione dei romani per i bambini afghani

Diversi i cittadini afghani arrivati nella capitale nelle scorse settimane. Un arrivo che ha mobilitato i romani, pronti a fare la loro parte e dare una mano. Il post ha fatto il giro dei social network nei gruppi di quartiere di Roma e provincia. Giocattoli, pannolini, libri per bambini, pappe, tante le mamme e i papà ma anche i giovani che hanno risposto volendo dare il proprio contributo. Gli aiuti arrivati ai bambini Afghani ospiti nell'ostello Villa Monte Mario, sono stati così tanti che il Forum del Terzo Settore del Lazio è dovuto intervenire, chiedendo lo stop alle donazioni. Lo stop alle donazioni da parte dei cittadini è arrivato per questioni di sicurezza legate al Covid. "Ringraziamo tutti i cittadini per la loro buona volontà, ma c'è una rete di associazioni, con 48 operatori e volontari, che si sta occupando dell'assistenza: oggi alle 18 abbiamo finito di consegnare tutto quello che ci avevano chiesto e di cui avevano bisogno gli ospiti".