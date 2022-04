Carabinieri nella sede del sindacato Usb: “Inaudito, sono venuti a cercare armi” Nella sede nazionale Usb di via dell’Aeroporto a Roma i carabinieri stamattina hanno svolto una perquisizione per una segnalazione sulla detenzione dei armi.

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri nella sede nazionale Usb in via Aeroporto a Roma

I carabinieri sono entrati nella sede nazionale dell'Unione sindacale di base (Usb) in via dell'Aeroporto a Roma in cerca di armi in zona Quadraro. I sindacalista Federico Mariani contattato da Fanpage.it ha spiegato che nella mattinata di mercoledì 6 aprile: "Sono arrivate due pattuglie, i militari ci hanno spiegato di aver ricevuto diverse segnalazioni telefoniche da parte di alcune persone che sono rimaste anonime, in merito alla presenza di armi all'interno della nostra sede. Come prevede la legge in questi casi, si sono presentati senza mandato e sono entrati per svolgere le perquisizioni all'interno dei locali. Perquisizioni che sono in corso in questo momento (intorno alle ore 11 ndr) attendiamo di parlare con i nostri legali".

A comunicare l'accaduto è Usb in una nota, che ha definito la vicenda "un pretesto evidentemente e totalmente risibile, per lanciare un messaggio al sindacato, che in questo momento dà evidentemente fastidio ai palazzi del potere". Gli avvocati sono all'interno della sede, seguono aggiornamenti nelle prossime ore.