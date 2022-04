Narcotizzano una coppia e svaligiano la casa: ripresi dalle telecamere, è caccia ai ladri Il furto è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato: nel bottino, oltre a gioielli e denaro, anche l’automobile di famiglia.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio

Si sono svegliati nella mattina di sabato, hanno trovato la propria casa completamente a soqquadro: dei gioielli, degli oggetti d'oro e dell'automobile, una Alfa 159 parcheggiata in giardino neanche l'ombra. É così che due coniugi di Genzano si sono resi conto di aver subito un furto nella loro abitazione, una villa a tre piani, in via Achille Grandi, a Genzano, dopo essersi svegliati. Sempre in questo modo, inoltre, hanno capito di essere stati narcotizzati durante la notte: "Mia madre, quando si è svegliata, aveva la bocca pastosa, una specie di confusione in testa, e anche il nostro cane è stato probabilmente reso inerme in qualche modo", ha dichiarato a il Messaggero Nicole, la figlia della coppia che ha subito il furto.

Il furto nel cuore della notte

"È terribile quello che è successo. Una vera violenza: i ladri liberi nelle stanze e i miei genitori narcotizzati chissà come, un’esperienza da far rabbrividire", ha aggiunto la figlia della coppia, ripensando a quanto accaduto nella fatidica notte, fra le ore 2 e le 3.

"Abbiamo trovato una porta finestra della cucina forzata – ha continuato la donna – e una persiana aperta al piano di sopra. Secondo i carabinieri i ladri sono entrati da sotto e poi sono andati via dal piano superiore." Dal comò della camera da letto sono stati rubati gli anelli e i bracciali della donna, prendendo i portagioie e lasciandoli in giardino, prima di fuggire con il bottino. Poi hanno preso le chiavi dell'automobile e sono scappati dopo aver aperto il cancello elettrico.

Il risveglio

Al risveglio i due, come anticipato, hanno trovato la casa in pessime condizioni. Poi, visionando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che presto verranno analizzate dai carabinieri, si sono accorti che durante il colpo la banda di ladri è stata ripresa, a volto coperto e con la torcia in mano. Secondo i militari non ci sarebbero dubbi e il furto sarebbe avvenuto per mano di più persone: probabilmente uno di loro è rimasto fuori a fare da palo mentre gli altri sono entrati per svaligiare la casa. La persona che appare nel video, di corporatura robusta, indossa un gilet nero con la marca scritta in bianco su un lato e potrebbe avere fra i 25 e i 3o anni.