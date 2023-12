Musk e Zuckerberg non si sfideranno, il ministro Sangiuliano: “E comunque mai al Colosseo” La sfida Elon Musk e Mark Zuckerberg non si farà, ma comunque, ha detto il ministro Sangiuliano, “non è mai stato in discussione perché c’è un limite anche alle offerte di danaro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

La sfida Elon Musk e Mark Zuckerberg non si farà. E comunque, ha spiegato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso di un'intervista a Mattino Cinque News su Canale 5, il Colosseo non è mai stato preso in considerazione come location dell'evento.

L'ipotesi è "tramontata, ma comunque il Colosseo non è mai stato in discussione perché c'è un limite anche alle offerte di danaro. Questi beni esprimono il valore identitario della nostra storia, della nostra tradizione, del nostro passato e devono avere anche una loro sacralità rispetto alla quale nessuno può andare oltre".

Queste le parole del ministro, che in estate aveva già escluso un possibile coinvolgimento dell'anfiteatro Flavio per il ‘combattimento' tra i due miliardari: "Se Zuckerberg e Musk volessero esibirsi nel Colosseo, dovrebbero fare una sfida non violenta. Magari una sorta di certamen, un duello a colpi di versi in latino. E dovrebbero assicurare un congruo contributo economico da devolvere alla tutela del patrimonio storico italiano e magari una quota all’Emilia Romagna”.

"Ho parlato con il primo ministro italiano e il ministro della Cultura. Hanno concordato per una location epica. Il combattimento sarà gestito dalla mia fondazione e quella di Zuck. Tutto nell’inquadratura sarà l’antica Roma, quindi niente di moderno. Tutto ciò che verrà fatto renderà omaggio al passato e al presente dell’Italia", aveva annunciato Musk sui social. Ma il ministro Sangiuliano aveva subito smentito l'ipotesi Colosseo: "Non si terrà a Roma", aveva detto, specificando che i soldi ricavati dall'evento sarebbero stati "devoluti a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie che colpiscono i bambini".