Musei gratis a Roma oggi e domani, 4 e 5 ottobre 2023: tutti i musei e i siti archeologici da visitare Weekend di cultura a Roma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2023: alla Domenica al Museo si aggiunge l’ingresso gratuito previsto per la ricorrenza del Giorno dell’Unità d’Italia voluto dal ministro Sangiuliano. Ecco cosa visitare.

A cura di Beatrice Tominic

I Mercati di Traiano

Fine settimana di cultura a Roma e in Italia dove, oltre al canonico appuntamento con la Domenica al Museo il 5 novembre, i musei e i siti archeologici sono aperti gratuitamente anche sabato 4 novembre 2023. Come scritto in una nota ad inizio mandato, nei giorni del 25 aprile, 2 giugno e, appunto, 4 novembre, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Se i musei statali risultano aperti gratuitamente sia sabato 4 che domenica 5 novembre, diversamente, invece, i musei civici non partecipano all'iniziativa di sabato, ma sono aperti gratuitamente soltanto nella giornata di domenica.

I musei civici gratis domenica 5 novembre a Roma

Nuovo appuntamento con i musei civici di Roma Capitale che prevedono la visita gratuita domenica 5 novembre. Come ogni prima domenica del mese, però, i musei civici e statali della capitale sono aperti gratuitamente in occasione della domenica al museo, fatta eccezione per la Circo Maximo Experience, la visita in realtà aumentata e virtuale del Circo Massimo, sebbene essere in possesso della MiC Card permetta un ingresso ridotto. Altre eccezioni sono rappresentate da alcune mostre come quella su Helmut Newton. Legacy, ospitata al Museo dell’Ara Pacis.

L'elenco dei siti archeologici visitabili gratuitamente sono:

Musei Capitolini,

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali,

Museo dell’Ara Pacis,

Centrale Montemartini,

Museo di Roma,

Museo di Roma in Trastevere,

Galleria d’Arte Moderna,

Musei di Villa Torlonia,

Serra Moresca di Villa Torlonia,

Museo Civico di Zoologia,

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco,

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese,

Museo Napoleonico,

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese,

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina,

Museo di Casal de’ Pazzi,

Museo delle Mura,

Villa di Massenzio.

Le mostre da visitare gratis domenica 5 novembre a Roma

Come anticipato, una delle mostre più attese, quella ospitata all'Ara Pacis su Helmut Newton non aderisce all'iniziativa dei musei gratuiti. Molte altre, invece, sì.

Museo di Casal de Pazzi.

È il caso, ad esempio, delle mostre ospitate ai Musei Capitolini I sommersi. Roma 16 ottobre 1943, a cura di Yael Calò e Lia Toaff, una commemorazione sulla deportazione attraverso documenti, giornali, disegni, fotografie e oggetti di vita quotidiana di persone – donne, uomini, bambini – arrestate quel giorno e mai più tornate. Ma anche de La Roma della Repubblica e L’eredità di Cesare e la conquista del tempo, rispettivamente a Palazzo Caffarelli e al Palazzo dei Conservatori. O, ancora, delle due esposizioni speciali: la dea Roma nell'ambito della mostra VRBS Roma, un'opera che ritrae la personificazione della città unica nel suo genere e La Deposizione di Cristo di Jacopo Tintoretto, esposta accanto ad altri dipinti del figlio Domenico e di altri maestri veneziani.

Altri reperti di epoca romana, in particolare due sculture di Augusto, sono in mostra iai Mercati di Traiano- Museo dei Fori Imperiali, nella mostra Imago Augusti. Due nuovi ritratti di Augusto da Roma e Isernia. Inaugurata poco più di una decina di giorni fa e visitabile gratuitamente è, invece, la mostra nel Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, El Dorado, dove sono esposte le opere con sfondo oro di famosi artisti contemporanei. Diversamente, le 18 opere esposte nella mostra Crucible al Casino dei Principi a Villa Torlonia sono state realizzate soltanto da Ferrari Sheppard: alcune di esse sono inedite.

Al Museo di Roma Palazzo Braschi, invece, porte aperte per la mostra Vis-à-vis. Tenerani Spina. Dialogo in immagini, dove sono esposte le statue di gesso di Pietro Tenerani riletti da Luigi Spina. A questo si aggiunge la nuova sezione "Paesaggio" per il ciclo di "Quotidiana".

Diverse le mostre ospitate alla Galleria di Arte Moderna in via Francesco Crispi: da Tellurica, di Pino Genovese e Alberto Timossi, con due opere ambientali; il ritorno de L'allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno dopo circa due anni di un accurato e specialistico restauro; nel chiostro-giardino ancora presente l'opera in stencil poster site specific StenLex. Rinascita – Intervento artistico site specific e stendardo urbano; la mostra con taccuini, disegni e progetti inediti dal Futurismo all'Art Club, Laboratorio Prampolini #2 e, sullo stesso tema, Osvaldo Peruzzi – Splendore geometrico futurista.

Museo della Centrale di Montemartini

Al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese arriva l'esposizione di arte concettuale di Barbara Doser | Hofstetter Kurt tense_intense mentre al Museo delle Mura la mostra fotografica Patrimonio Mondiale: la Natura e le Impronte Umane di Michele Spadafora.

Conclude la carrellata di mostre il Museo di Roma in Trastevere, con un'altra esposizione fotografica, stavolta dedicata a Philippe Halsman, tra i più originali ed enigmatici ritrattisti del Novecento, Lampo di genio; con i migliori scatti del XIV Premio PHOTO IILA – Metamorfosi urbane. Città e comunità sostenibili e, infine, Illustrazioni per libri inesistenti. Artisti con Manganelli con 60 opere tra pittura, scultura, grafica, fotografia, libri e documenti.

Foto da Facebook, Museo di Villa Giulia.

Tutti i musei statali gratis sabato 4 e domenica 5 novembre a Roma

Oltre all'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito dei musei nella prima domenica del mese, i siti culturali e archeologici gestiti dal Ministero della Cultura

Questi i musei e i siti archeologici visitabili gratuitamente oggi a Roma: