Musei gratis a Roma domenica 4 maggio 2025: quali visitare e che mostre vedere Si ripete anche per il mese di maggio l'iniziativa "Domenica al Museo" promossa dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Domenica 4 maggio, la prima del mese, vediamo quali sono i musei che aprono le porte gratuitamente e per quali invece è previsto il biglietto.

A cura di Enza Savarese

Arriva come di consueto anche per il mese di maggio l'appuntamento culturale della "Domenica al museo" che apre le porte di mostre e siti archeologici gratuitamente ai visitatori. Anche nella Capitale innumerevoli le mostre che domenica 4 maggio saranno disponibili gratis per turisti e romani che vorranno sfruttare le prime giornate di sole e caldo tra i siti archeologici e i musei della Città Eterna. Le mostre da poter visitare a Roma sono moltissime. Scopriamo quali saranno gratis e quali a pagamento nella prima domenica del mese di maggio.

Musei gratis domenica 4 maggio 2025: quali visitare a Roma senza pagare

Ad elencare i musei capitolini che apriranno le porte gratuitamente ai visitatori nella prima domenica di maggio è la stessa Roma Capitale sul proprio sito. Seguendo i normali orari di apertura, ad avere l'ingresso libero domenica 4 maggio sono i seguenti musei:

il Parco Archeologico del Celio ,

, il Museo della Forma Urbis ,

, l’ Area Sacra di Largo Argentina ,

, L’area archeologica del Circo Massimo,

i Fori Imperiali,

Musei Capitolini,

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali,

Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini,

Museo di Roma,

Museo di Roma in Trastevere,

Galleria d’Arte Moderna,

Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca),

Museo Civico di Zoologia.

Il Museo dell'Ara Pacis

Le mostre gratuite ospitate nei musei civici domenica 4 maggio 2025

Nei musei civici oltre alle mostre permanenti sono gratuite anche quelle permanenti. Si segnala nelle sale al piano terra del Palazzo dei Conservatori la mostra "Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino. Capolavori della Pinacoteca di Ancona", in cui si potrà ammirare ancora per poco una selezione di alcune opere prese in prestito dalla Pinacoteca Civica di Ancona.

Per chi vuole godersi una domenica culturale, ma restando comunque all'aria aperta nel giardino di Villa Caffarelli si può ammirare una ricostruzione del Colosso di Costantino. Una statua in dimensioni reali alta circa tredici metri, realizzata unendo le tecniche moderne di scultura con i pezzi originali del IV secolo d.c conservati nei Musei Capitolini.

Al Museo di Roma in Trastevere diverse invece la mostre fotografiche esposte. Tra queste nella sala del pianoforte al primo piano si segnala quella in ricordo del fotografo napoletano Nicola Sansone, "La fotografia come libertà". Un percorso per immagini del fotoreporter per celebrare i suoi scatti a partire dagli anni '50 ed il suo ruolo nel fotogiornalismo italiano.

Tutte le mostre non gratuite nonostante la domenica al museo il 4 maggio 2025

Ad aprire le porte, ma pagando regolarmente il biglietto anche gli altri musei della Capitale:

Amano Corpus Animae al Museo di Roma ,

, I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una collezione, ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli,

Franco Fontana. Retrospective al Museo dell'Ara Pacis,

Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo al Museo di Roma,

Il Rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia,

Circo Maximo Experience,

gli Spettacoli del Planetario.

Seppur a tariffa ordinaria per i seguenti musei è previsto uno sconto dedicato ai possessori della MIC Card.