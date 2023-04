Muratore cade da un ponteggio mentre lavora e precipita per sei metri: è gravissimo Sul posto i carabinieri e i soccorritori del 118. Data la gravità delle condizioni dell’uomo, gli operatori sanitari lo hanno portato in ospedale a Roma con l’eliambulanza.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Ancora un incidente sul lavoro: questa mattina un muratore è caduto da un ponteggio mentre lavorava in un cantiere edile in via Arigni, nei pressi del centro di Cassino. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I di Roma, dove è stato ricoverato con urgenza a causa di un trauma al torace. Al cantiere, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cassino e il Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro di Frosinone.

Secondo le prime informazioni, l'uomo stava lavorando a un'altezza di sei metri quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato, cadendo nel vuoto e schiantandosi a terra con violenza. Sotto shock i colleghi dell'uomo che hanno visto la caduta e che non sono riusciti a fare nulla per impedirlo.

Data la gravità delle sue condizioni generali, i soccorritori del 118 hanno deciso di far intervenire l'eliambulanza e portarlo con urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Non è chiaro se l'uomo sia in pericolo di vita o meno. Preso in carico dai medici, è probabile che comunque ci metta diverso tempo a riprendersi dato il grave trauma causato dalla caduta.

Cosa sia successo, ancora non è chiaro. I carabinieri ascolteranno i colleghi di lavoro dell'uomo per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire se quanto successo si poteva evitare. Soprattutto le indagini dovranno stabilire se siano state rispettate le condizioni di sicurezza sul lavoro: per questo saranno ascoltati anche i titolari dell'azienda in cui l'operaio lavora. Per ora non è stato ancora aperto nessun fascicolo di indagine.