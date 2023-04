Muore schiacciato da una motozappa mentre lavora nel suo terreno: il nipote trova il cadavere Tragedia a Sant’Oreste dove un 63enne è morto schiacciato da una motozappa mentre svolgeva dei lavori agricoli nel suo terreno.

A cura di Alessia Rabbai

Una motozappa al lavoro in un campo (Immagine di repertorio)

Un uomo di sessantatré anni è morto, schiacciato da una motozappa. I tragici fatti risalgono a ieri, martedì 11 aprile, e si sono verificati nel Comune di Sant'Oreste, in provincia di Viterbo. Vittima è un uomo del posto, rimasto coinvolto in un incidente, mentre stava svolgendo alcuni lavori all'interno del suo terreno, utilizzando una macchina agricola. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della motozappa e ne è rimasto schiacciato.

I famigliari non hanno più avuto sue notizie e non vedendolo rincasare, si sono preoccupati. Insospettito della sua assenza il nipote di venticinque anni è andato a cercarlo e lo ha trovato morto. Erano circa le ore 22, il corpo ormai senza vita del sessantatreenne era schiacciato dal mezzo agricolo. Il giovane lo ha chiamato più volte per cercare di fargli riprendere conoscenza, ma purtroppo ogni tentativo è stato inutile. Chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, nel frattempo è arrivato il personale sanitario in ambulanza, ma non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti sul luogo del drammatico ritrovamento il medico legale e i carabinieri di Rignano Flaminio, che hanno svolto i rilievi del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche la salma è stata riconsegnata ai famigliari, per la celebrazione dei funerali.