Muore schiacciato a 4 anni dal cancello della villetta: condannato proprietario della casa vacanze Il bambino, Angelo Quirino, era in vacanza con la sua famiglia ad Anzio. Mentre giocava con il fratello, il cancello di casa si era staccato dalla guida, travolgendolo.

È stato condannato con sospensione condizionale della pena il proprietario del villino di via dei Coralli, ad Anzio, dove ha perso la vita Angelo Quirino, di soli quattro anni. Il bambino era stato schiacciato dal pesante cancello di oltre 200 chili che si trovava all'entrata dell'abitazione, e che era uscito dalla guida, travolgendolo in pieno. Il 47enne, accusato di omicidio colposo, dovrà anche pagare 80mila euro a titolo di risarcimento alla famiglia del piccolo. La notizia è riportata da Il Messaggero.

Secondo quanto accertato in fase processuale, l'uomo aveva fatto montare il cancello senza rispettare le norme di sicurezza e senza far inserire il dispositivo di protezione antiribaltamento.

I fatti risalgono all'estate del 2017. La famiglia del piccolo, che da anni viveva a Manchester, aveva deciso di trascorrere le vacanze ad Anzio e aveva affittato una villetta in via dei Coralli, nella zona residenziale di Marechiaro. Angelo stava giocando insieme al fratello maggiore in giardino quando il cancello è uscito dalla guida e gli è caduto addosso, schiacciandolo. L'allarme è stato dato dal fratello di otto anni, che ha immediatamente chiamato la mamma e la nonna che si trovavano in casa. Solo con l'aiuto di alcuni vicini di casa sono riusciti a sollevare la pesante cancellata. Sul posto era arrivato anche il proprietario del villino, che si è sentito male quando ha visto la tremenda scena.

Il piccolo però era già privo di conoscenza. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo per oltre un'ora, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: le lesioni riportate a causa del peso del cancello erano troppo gravi, ed è morto poco dopo.