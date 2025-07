Muore in monopattino a 15 anni alla Magliana, forse trovata l’auto pirata che l’ha ucciso

Potrebbero trovarsi a un punto di svolta le indagini sull’incidente di via della Magliana a Roma in cui è morto un 15enne in monopattino. Una delle due auto pirata coinvolte potrebbe essere stata individuata. Sono in corso delle verifiche per confermarne il coinvolgimento.

La Procura della Repubblica di Roma ha forse individuato l'auto pirata, che ha travolto e ucciso un ragazzo di quindici anni in monopattino il 9 aprile scorso in via della Magliana. Sono in corso degli accartamenti su una macchina, per capire se i danni sulla carrozzeria siano compatibili con quelli dell'investimento. Sul caso è aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dalla fuga.

Come riporta La Repubblica gli investigatori che indagano cooordinati dalla Procura avrebbero individuato una macchina e sono in corso gli accertamenti per verificare se si tratti di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro in cui ha perso la vita il quindicenne. In particolare sono stati fatti dei rilievi sul muso dell'auto, dove sono state trovate delle tracce pilifere. Il materiale biologico verrà sottoposto ad una perizia, per accertare se appartenga alla vittima. Se l'esito degli esami risultasse positivo confermerebbe il coinvolgimento dell'auto nell'incidente e si potrebbe procedere con l'individuazione della persona, che al momento dei drammatici fatti si trovava alla guida.

L'incidente in cui è morto il quindicenne è avvenuto intorno alle ore 23 del 9 aprile scorso lungo via della Magliana, nella periferia Est della Capitale. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine il giovane stava percorrendo la strada su un monopattino. Nel frattempo due auto transitavano contromano lungo quel tratto di strada per sorpassare una terza macchina. Una delle auto ha travolto il ragazzo, che è finito sull'asfalto dopo un volo di diversi metri.

Un impatto violento, che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Il decesso è sopraggiunto sul posto, mentre le auto si sono date alla fuga, i conducenti sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Il giovane è stato soccorso da un passante, che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Ma quando i sanitari sono giunti sul luogo dell'incidente non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.