Muore dopo un piatto di gnocchi a 9 anni: Nas al ristorante, continuano le indagini Continuano le indagini sul caso della bambina di 9 anni morta dopo aver mangiato un piatto di gnocchi: sopralluogo dei Nas al ristorante, acquisita la cartella medica.

A cura di Beatrice Tominic

Si continua ad indagare su ciò che possa aver provocato la morte di una bambina di 9 anni che si è sentita male dopo aver mangiato un piatto di gnocchi in un ristorante di Roma. La piccola, celiaca, è morta il 5 dicembre scorso. Nel locale è stato svolto un sopralluogo da parte dei Nas che hanno richiesto anche di poter acquisire la cartella medica della bimba.

Le indagini sulla morte della bimba di 9 anni

Per la giornata di oggi è atteso l'arrivo di una prima informativa in Procura che avrebbe intenzione di aprire un fascicolo per omicidio colposo. Convocati e ascoltati i genitori della piccola, che non hanno sporto denuncia per il momento e che hanno acconsentito all'espianto degli organi. A rendere noto le possibile prospettive d'indagine è stata l'edizione locale de il Messaggero.

Sicuramente la piccola soffriva di diverse allergie, fra cui quella al frumento, come la mamma si è affrettata a spiegare ai soccorritori. Il locale, infatti, è specifico per soggetti celiaci. Non è escluso che possa essersi trattato di una forte reazione allergica.

Muore a 9 anni dopo un piatto di gnocchi: cosa è successo

L'allarme per la piccola è scattato verso le ore 15, quando la bimba, una volta rientrata dal pranzo al ristorante, avrebbe avuto una forte reazione allergica. Dopo un rash cutaneo, la bimba ha avvertito difficoltà respiratorie. Una situazione che non si è aggiustata neanche dopo che le è stato somministrato un farmaco broncodilatatore, anzi, è peggiorata.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati subito gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno provato a rianimare la piccola, trasportata d'urgenza nel vicino ospedale Casilino prima e poi al policlinico Gemelli, dove è arrivata in condizione disperate e poi è morta, un paio di ore dopo. E, poco dopo, la volontà di espiantare gli organi.

Il funerale della piccola: palloncini bianchi in cielo

Nel frattempo, nella giornata di ieri si è tenuto il funerale della bimba. Presenti i compagni di classe, le amiche di danza, parenti e amici di famiglia. "Ora è una stella che brilla nel buio della notte", ha detto la mamma della piccola nel corso del rito. "Ti voglio bene, anche se forse non te l'ho mai detto, per me sei come una sorella", ha detto invece una coetanea della bimba, la sua compagna di banco.