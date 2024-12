video suggerito

Si sente male dopo aver mangiato degli gnocchi, morta bimba di 9 anni: ipotesi shock anafilattico Una bambina di nove anni è morta lo scorso giovedì in circostanze ancora da chiarire. L’ipotesi è che possa aver avuto uno shock anafilattico dopo aver mangiato degli gnocchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una bambina di nove anni è morta giovedì a Roma per cause ancora in via di accertamento. Secondo le prime informazioni, la piccola si sarebbe sentita male dopo aver mangiato un piatto di gnocchi in un ristorante. L'ipotesi, ancora da verificare e sulla quale gli inquirenti stanno svolgendo i dovuti accertamenti, è che abbia avuto uno shock anafilattico. Verifiche sono in corso sul locale dove la bambina ha mangiato insieme alla famiglia, per vedere se le norme igienico sanitarie e sugli allergeni siano state rispettate, o se vi sia stata contaminazione con alimenti che possano aver scatenato il malore, in modo da capire se vi sia stata una correlazione tra il cibo ingerito e il successivo decesso.

I fatti sono riportati da la Repubblica. La bambina era andata con i genitori in ambulatorio per sottoporsi ad alcuni esami, in particolare una spirometria per verificare la capacità polmonare. Prima di tornare a casa, lei e la sua famiglia si sono fermati in un ristorante, dove la piccola ha ordinato un piatto di gnocchi di patate. Hanno mangiato, hanno pagato e sono andati via. Una volta a casa però, la bambina ha cominciato a sentirsi male, con vomito e difficoltà respiratorie. I genitori non hanno perso tempo e hanno lanciato l'allarme, chiedendo l'intervento dell'ambulanza. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118, che hanno provato a rianimarla. Trasferita d'urgenza al Policlinico Casilino, è stata poi portata al Gemelli dato l'aggravarsi delle sue condizioni. Purtroppo, per la bimba, non c'è stato nulla da fare, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale.