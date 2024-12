Funerali della bimba di 9 anni morta dopo gli gnocchi: fiori, palloncini e cartelloni colorati

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

I funerali della bambina di nove anni morta dopo aver mangiato gnocchi sono stati celebrati nella mattinata di oggi, martedì 10 dicembre, nella parrocchia di Nostra Signora del Suffragio e Sant'Agostino di Canterbury in via Walter Tobagi in zona Torre Maura a Roma.

Una folla di persone si è stretta intorno ai genitori della piccola, tra amici, parenti, conoscenti della famiglia, compagni di classe di quarta elementare e di ballo, praticava danza in una scuola del quartiere. La bambina è deceduta lo scorso giovedì 5 dicembre, si è sentita male forse a causa di uno shock anafilattico, dopo aver mangiato un piatto di gnocchi.

Fiori, palloncini e cartelloni colorati

Ad accompagnare la bara tanti fiori, palloncini bianchi e cartelloni colorati. Commoventi i pensieri della mamma, della scuola di danza e dell'amica del cuore. Tutti la ricordano come bambina sempre sorridente e solare, le piaceva danzare e stare insieme ai suoi amici. Il parroco nell'omelia l'ha definita una "stella che brilla nel buio della notte".

La bimba forse morta per uno shock anafilattico

Sulla drammatica vicenda che ha visto l'improvvisa e prematura scomparsa della bambina romana di 9 anni la Procura ha aperto un'indagine, per far luce su quanto accaduto e risarire ad eventuali responsabilità. L'ipotesi è che abbia avuto uno shock anafilattico, dopo aver mangiato un piatto di gnocchi di patate in un ristorante mentre era a pranzo insieme ai suoi genitori.

Pare che la piccola infatti fosse allergica al frumento. Tornata a casa si è sentita male, il personale sanitario l'ha soccorsa e trasportata in codice rosso al Policlinico Casilino, poi trasferita al Gemelli, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.

La mamma ha detto al Corriere della Sera: "Ho chiesto al ristorante di controllare il pacco degli gnocchi. Siamo sempre stati attenti, sono disperata". Sono in corso le verifiche sul locale, per accertare se le norme igienico sanitarie e sugli allergeni siano state rispettate, o se ci sia stata contaminazione.