Muore di tumore senza poter riabbracciare il figlio: l’ex marito le ha impedito di vederlo Si è spenta nella sua abitazione la donna malata terminale di cancro a cui l’ex marito impediva di vedere il figlio. “Chiedeva solo di poterlo abbracciare un’ultima volta”.

A cura di Natascia Grbic

È morta questa notte nella sua casa di Frosinone la donna di quarantasette anni malata terminale di cancro che da un anno chiedeva di poter riabbracciare il figlio. Il dodicenne, che era stato temporaneamente affidato al padre in Puglia, non ha più visto la madre da gennaio 2022: questo nonostante un'ordinanza del giudice che stabiliva un incontro al mese per la donna. Aveva fatto ricorsi su ricorsi, appelli su appelli, ma niente si era mosso: la donna è così morta senza poter esaudire il suo desiderio: quello di vedere suo figlio per l'ultima volta.

"Non ti hanno permesso di riabbracciare per l'ultima volta il tuo amato figlio, un dolore che ha aggravato ancor di più la tua salute cagionevole", scrive in un post il centro antiviolenza Fammi Rinascere, cui la donna si era rivolta. La 47enne, infatti, si era separata da tempo dall'ex marito, rinviato a giudizio per maltrattamenti.

I figli erano stati affidati a lei: ma date le sue condizioni di salute, aveva acconsentito che il figlio minore rimanesse con il padre, mentre con lei era rimasta la figlia maggiore. Il padre però ha disatteso tutte le indicazioni del giudice, impedendo all'ex moglie di vedere suo figlio. Nonostante un cancro terminale e il poco tempo che le era rimasto a disposizione.

"Ora domandiamoci quanto dolore, oltre quella della malattia che gravava su di essa, possa esserci stato nel cuore di questa mamma che si è vista costretta nel limbo di un’attesa di una giustizia lenta che non ha tenuto in considerazione le condizioni psicologiche – si conclude il post del centro antiviolenza – Una mamma che voleva per l’ultima volta riabbracciare il proprio figlio".