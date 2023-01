Non fa vedere il figlio all’ex moglie malata terminale: “Voglio incontrarlo prima di morire” Una donna a cui è stato diagnosticato un cancro un anno e mezzo fa non vede più suo figlio perché suo marito glielo impedisce. L’uomo era già finito a processo per maltrattamenti.

A cura di Natascia Grbic

Una donna, malata terminale, non vede suo figlio da un anno e mezzo. E non per motivi dipendenti da lei, ma perché l'ex marito le impedisce di avere contatti con il figlio 12enne. La vicenda, riportata da Il Messaggero, si svolge a Frosinone. La signora, in cura all'ospedale Gemelli di Roma, è molto grave ed è sottoposta a cure palliative a causa di un cancro da cui è affetta da circa un anno e mezzo. Nonostante il parere positivo del Ctu e le continue richieste, non riesce a incontrare il ragazzino: il suo timore, è di morire prima di riuscire a vederlo un ultima volta.

La donna in passato aveva già denunciato suo marito per maltrattamenti. L'uomo è finito a processo e allo stesso tempo sono state avviate le pratiche per la separazione legale. La donna ha dichiarato che da anni era sottoposta a violenze psicologiche e vessazioni. Non è mai stata picchiata, le violenze non erano fisiche, ma veniva abusata a livello psicologico: l'uomo le avrebbe fatto pesare le sue umili origini, costretta a non far vedere i figli alla famiglia materna, che non potevano frequentare, e avrebbe fatto alla figlia oggi 17enne discorsi misogini. La 47enne non poteva usare gli elettrodomestici né usare internet.

Le cose sono andate avanti in questo modo fino a che lei non ha deciso di denunciarlo. Un anno e mezzo fa le è stato diagnosticato un tumore, e ha quindi deciso di affidare il figlio 12enne al padre, in attesa di iniziare le cure. Da allora, non lo ha più visto. Ogni incontro è stato disatteso, ogni volta che si dovevano incontrare lui non si presentava. E così la donna ora ha paura di non vedere più il figlio e di morire prima che la situazione si risolva.