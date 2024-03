video suggerito

Ad Albano Laziale ex pilota uccide la moglie e poi si spara in testa: erano entrambi malati di cancro Un ex pilota d’aereo di 83 anni ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è tolto la vita con la stessa pistola. Il fatto è avvenuto ieri a Cecchina, frazione di Albano Laziale in provincia di Roma. Entrambi erano malati di cancro, lui terminale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

108 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un pensionato di 83 anni, ex pilota d'aereo, ha ucciso la moglie di 78 anni con un colpo di pistola alla testa e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 29 marzo, a Cecchina, Frazione di Albano Laziale in provincia di Roma.

La coppia viveva in un'abitazione tra la via Nettunense e la via Ardeatina. Non avevano figli. Stando a quanto si apprende, l'allarme è stato lanciato da un vicino di casa dei due, che ha telefonato al 112 e ha avvertito le forze dell'ordine, che sono arrivate subito sul posto.

Contemporaneamente i carabinieri della stazione di Cecchina sono stati avvertiti anche da una parente delle due vittime. L'uomo avrebbe infatti telefonato a quest'ultima per confessarle di aver ucciso la moglie e di avere intenzione di togliersi la vita.

Secondo quanto ricostruito, entrambi gli anziani soffrivano di patologie molto serie e probabilmente entrambi erano terrorizzati dal poter vivere l'uno senza l'altra. Entrambi, stando a quanto si apprende, erano malati di cancro, lui terminale. Questa la prima ipotesi degli investigatori per spiegare questo caso di omicidio-suicidio. Dopo l'intervento sul posto del magistrato di turno, le salme dei due coniugi sono state portate in obitorio per gli accertamenti di rito. Probabilmente non sarà eseguita l'autopsia sui cadaveri, che verranno subito restituiti alle famiglie per ii funerali.

"Raggiunto dalla triste notizia poco prima della Via Crucis di questa sera, sono addolorato e sconvolto per il gesto compiuto da due nostri concittadini.Rivolgo alle rispettive famiglie il mio cordoglio ed esprimo la vicinanza dell'intera comunità", ha commentato la notizia il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli.