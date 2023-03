Muore a 47 anni in ospedale con febbre alta: per i famigliari non è stata curata Il gup ha disposto nuove indagini per la morte di una 47enne ricoverata con la febbre alta. Al vaglio la posizione dell’ospedale Spaziani di Frosinone.

Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone Antonello Bracaglia Morante ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica sul caso di una donna di quarantasette anni originaria di Anagni, morta durante un ricovero per febbre alta. La decisione di nuove e approfondite indagini sull'operato dell'ospedale Fabrizio Spaziani è arrivata a margine dell'udienza. L'aspetto sul quale si dovrà porre attenzione è l'operato dei medici e degli infermieri di turno, capire se sia stato fatto il possibile per salvarle la vita e se il decesso si sarebbe potuto evitare. Sulla vicenda il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione per non aver riscontrato elementi di colpevolezza e quindi ha inquadrato l'episodio come un evento accaduto per cause naturali. Ora il pm avrà novanta giorni di tempo per svolgere i nuovi accertamenti.

I medici sospettavano avesse la meningite

I fatti risalgono al 9 dicembre del 2021 e sono venuti alla luce a seguito della denuncia dei famigliari, sostenuti dagli avvocati Giuseppe De Luca e Costantino D'Ambrosi. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine come riporta Il Messaggero la donna accompagnata dal marito è andata al pronto soccorso dello Spaziani di sera, perché aveva la febbre molto alta. I medici l'hanno visitata sospettando che si trattasse di meningite, l'hanno ricoverata e messa in isolamento. La mattina seguente è morta. Per i famigliari non l'avrebbero sottoposta agli accertamenti né ai controlli necessari. I suoi cari ora attendono l'esito delle nuove indagini, per capire se veramente la prematura scomparsa della donna sia imputabile ad un tragico ma naturale evento o se si sarebbe potuta evitare mettendo in atto gli accorgimenti del caso.