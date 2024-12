video suggerito

Muore a 26 anni schiacciato dal cancello di casa a Nettuno: oggi i funerali di Pietro Pasqualucci Oggi pomeriggio nella parrocchia di San Giacomo Apostolo a Nettuno sono in programma i funerali di Pietro Pasqualucci. Il 26enne è morto ieri schiacchiato dal cancello della sua abitazione, mentre andava al lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Pietro Pasqualucci (Foto Facebook)

Si chiamava Pietro Pasqualucci il ventiseienne morto schiacchiato dal cancello della sua abitazione in via Dolomiti nel Comune di Nettuno, in provincia di Roma. I drammatici fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 dicembre, nel quartiere San Giacomo, mentre l'uomo stava uscendo dal cortile per andare al lavoro. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente nelle ore successive e la comunità si è stretta con cordoglio alla sua famiglia.

La Procura ha disposto la restituzione della salma, i funerali sono in programma per oggi pomeriggio a partire dalle ore 16 nella parrocchia di San Giacomo Apostolo, in via dei Tinozzi a Nettuno. In tanti tra parenti, amici, colleghi e cittadini raggiungeranno la chiesa, per dargli l'ultimo saluto.

Secondo quanto ricostruito Pietro Pasqualucci al momento della tragedia stava andando al lavoro quando è rimasto schiacciato tra la sua auto e il cancello. A dare l'allarme sono stati i vicini, che hanno assistito alla scena e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, ma una volta consegnato al personale sanitario non c'è stato purtroppo nulla da fare, perché Pietro era già morto. Presenti per i rilievi di rito gli agenti del Commissariato Anzio-Nettuno, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Da quanto si è apprende si è trattato purtroppo di un tragico incidente, la salma è stata riconsegnata alla famiglia senza l'autopsia.