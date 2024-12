Tragedia a Nettuno: 26enne muore schiacciato dal cancello di casa

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di ventisei anni è morto schiacciato dal cancello di casa in via Dolomiti nel Comune di Nettuno. I drammatici fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, venerdì 27 dicembre, nella provincia Sud di Roma. Vittima è un uomo, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, del personale sanitario e della polizia di Stato. La notizia della scomparsa improvvisa del ventiseienne ha scosso la comunità di Nettuno, che si è stretta intorno alla famiglia con cordoglio, in attesa che la salma riceva il nullaosta per la celebrazione dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

L'uomo stava andando al lavoro

Secondo quanto ricostruito l'uomo al momento in cui è accaduta la tragedia stava per andare al lavoro e non c'era nessuno in casa. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è rimasto schiacciato tra la sua auto e il cancello. Quando lo hanno trovato è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta d'intervento urgente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari con l'ambulanza e i poliziotti.

Accertamenti sulla dinamica

I pompieri hanno liberato l'uomo che era rimasto incastrato, per poi affidarlo alle cure dei sanitari, i quali hanno constatato che era già deceduto. Gli agenti della polizia di Stato hanno svolto gli accertamenti di rito, per ricostruire le dinamica esatta dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata rimossa e trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia.