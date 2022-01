Muore 89enne investita a Torre Maura: si cerca il pirata della strada. La nipote: “Costituisciti” É morta oggi, venerdì 7 gennaio, l’89enne che nella giornata di mercoledì 5 è stata investita da un pirata della strada a Torre Maura, in via Tobagi. L’appello della nipote: “Aiutateci, chi è scappato deve essere punito”.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Nella giornata di oggi, venerdì 7 gennaio, è morta una donna di 89 anni che è stata investita nel pomeriggio di mercoledì 5 gennaio, verso le 17.30 – 18 del pomeriggio, mentre stava attraversando la strada in via Walter Tobagi, all'altezza del chiosco di frutta ,il gommista e benzinaio a Torre Maura, nella zona verso sud est della capitale. A rendere pubblica la notizia del decesso, è sua nipote nel gruppo Facebook "Sei di Torre Maura se…" con un aggiornamento di circa un'ora fa nello stesso post in cui già ieri ha lanciato un appello per cercare il pirata della strada che ha investito sua nonna. In quelle stesse righe ha comunicato anche la gravità delle condizioni mediche: "Dall'ospedale ci hanno informato che non ci sono speranze che sopravviva." La signora, a causa dell'impatto con il mezzo, è stata sbalzata a diversi metri dalle strisce pedonali ed è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno avvertito la famiglia e allertato il 118.

La ricerca del pirata della strada

I dettagli raccolti sull'incidente sono stati comunicati da una donna con i capelli ricci e scuri che ha assistito a tutta la scena. A quanto sostiene la testimone, con cui la nipote vorrebbe presto rimettersi in contatto, l'89enne è stata lasciata agonizzante sotto la pioggia, durante uno dei temporali che ha colpito la città di Roma alla vigilia dell'Epifania. Il veicolo che ha investito la nonna della ragazza, scappato senza prestare soccorso all'89enne, è un furgone o SUV-utilitaria di colore bianco o grigio che stava procedendo a velocità sostenuta, ha rallentato dopo l'impatto e poi è ripartito verso la via Casilina.

Oltre alla testimone, la nipote si è rivolta anche ad altri passanti chiedendo la loro collaborazione: le persone che stavano aspettando l'autobus 313 alla fermata Tobagi/ Usignolo, ad esempio, potrebbero aver visto qualcosa e fornire qualche dettaglio in più per riuscire a trovare il pirata della strada. Nel frattempo, per risalire alla targa, la polizia sta analizzando le immagini registrate dai dispositivi di videosorveglianza presenti lungo la via. "Costituisciti, è meglio che ci vai di tua spontanea volontà", ha scritto la nipote della vittima direttamente al pirata della strada. "Chi è scappato deve essere punito, aiutateci."