Movimento 5 Stelle presenta emendamento contro termovalorizzatore a Roma. Lega: “Governo a rischio” Il Movimento 5 Stelle presenterà un emendamento al decreto Aiuti varato dal governo Draghi. Lega: “Gravissimo”.

A cura di Enrico Tata

Il Movimento 5 Stelle presenterà un emendamento al decreto Aiuti varato dal governo Draghi. Nel testo, oltre a misure di sostegno a famiglie e imprese, c'è anche una norma che conferisce al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, poteri straordinari in materia di rifiuti. In altre parole potrà realizzare, in deroga al piano regionale, il termovalorizzatore che ha annunciato e che, nelle intenzioni del sindaco, dovrebbe risolvere l'emergenza rifiuti nella Capitale.

Cosa prevede l'emendamento dei 5 Stelle

L'emendamento dei 5 Stelle non prevede la soppressione dei poteri speciali del sindaco, ma in pratica modifica i perimetri di questi poteri. In altre parole Gualtieri potrà agire velocemente per risolvere la questione rifiuti, ma all'interno del perimetro descritto dal piano regionale sui rifiuti. L'obiettivo dichiarato dai pentastellati è quello di consentire di velocizzare le decisioni in vista del Giubileo del 2025, ma non costruendo un termovalorizzatore che, ricordano, non è previsto dal piano regionale di Zingaretti.

Lega: "Gravissimo, governo a rischio"

Durissima la risposta della Lega all'emendamento annunciato dai 5 Stelle: "Gravissimo che una forza di governo voglia presentare un emendamento per lasciare Roma nella sporcizia e nel caos, fermando il futuro e la valorizzazione dei rifiuti. Il presidente Draghi, e i cittadini romani tutti, si facciano sentire". Critica anche Forza Italia, con il senatore Francesco Giro (doppia tessera FI-Lega), che ha commentato: "Se viene bocciato il termovalorizzatore di Roma il governo cade. Punto. Ai 5 Stelle dico che non è possibile dire no ad un impianto di valorizzazione energetica dei rifiuti a Roma e continuare a scaricare l'immondizia della Capitale nei termovalorizzatori del nord o nelle discariche degli altri. Questa è la loro strategia ecosostenibile? Scaricare i rifiuti in casa degli altri?".