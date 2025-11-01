roma
video suggerito
video suggerito

Motociclista 62enne cade e si ferisce nei boschi di Viterbo, ritrovato con l’elicottero

Incidente nella zona di Monte Romano, in provincia di Viterbo. Il motociclista salvato con l’elisoccorso.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Pierluigi Frattasi
11 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Motociclista 62enne cade e si fa male mentre fa trial nei boschi del viterbese. L'uomo, ferito ad una gamba, riesce per fortuna a chiedere aiuto. Ma la fitta vegetazione impedisce ai soccorsi di raggiungerlo via terra. Sarà necessario l'intervento dell'elisoccorso con a bordo il tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio (Cnsas) e l'équipe sanitaria del 118 per recuperarlo e salvarlo. L'episodio è accaduto nelle scorse ore, nella giornata di oggi, sabato 1 novembre, nella zona di Monte Romano.

Incidente in località Luni, vicino al fiume Mignone

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il 62enne, originario di Viterbo, oggi pomeriggio stava viaggiando a bordo della sua motocicletta a Monte Romano, nel Viterbese, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto rovinosamente al suolo. Nell'impatto, il 62enne si è ferito ad una gamba. In queste condizioni era impossibilitato a proseguire il percorso.

L'incidente sarebbe avvenuto in località Luni, vicino al fiume Mignone. Fortunatamente il 62enne ferito è riuscito a dare l'allarme e i soccorsi sono partiti. A causa della conformazione del terreno e della fitta vegetazione, è dovuta intervenire l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas e l'équipe sanitaria del 118. Una volta individuato, il ferito è stato assicurato a una barella speciale e issato con il verricello sull'elicottero che, subito dopo, lo ha trasportato all'ospedale Santa Rosa, di Viterbo.

Cronaca
Viterbo
11 CONDIVISIONI
Immagine
Minacce a Gualtieri dopo la demolizione di ville abusive, individuato l’autore in carcere
Le minacce: "Hai buttato giù casa mia, ora tocca a te"
Blitz interforze, indagini anche sui social
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views