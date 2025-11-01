Motociclista 62enne cade e si ferisce nei boschi di Viterbo, ritrovato con l’elicottero

Immagine di repertorio

Motociclista 62enne cade e si fa male mentre fa trial nei boschi del viterbese. L'uomo, ferito ad una gamba, riesce per fortuna a chiedere aiuto. Ma la fitta vegetazione impedisce ai soccorsi di raggiungerlo via terra. Sarà necessario l'intervento dell'elisoccorso con a bordo il tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio (Cnsas) e l'équipe sanitaria del 118 per recuperarlo e salvarlo. L'episodio è accaduto nelle scorse ore, nella giornata di oggi, sabato 1 novembre, nella zona di Monte Romano.

Incidente in località Luni, vicino al fiume Mignone

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il 62enne, originario di Viterbo, oggi pomeriggio stava viaggiando a bordo della sua motocicletta a Monte Romano, nel Viterbese, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto rovinosamente al suolo. Nell'impatto, il 62enne si è ferito ad una gamba. In queste condizioni era impossibilitato a proseguire il percorso.

L'incidente sarebbe avvenuto in località Luni, vicino al fiume Mignone. Fortunatamente il 62enne ferito è riuscito a dare l'allarme e i soccorsi sono partiti. A causa della conformazione del terreno e della fitta vegetazione, è dovuta intervenire l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas e l'équipe sanitaria del 118. Una volta individuato, il ferito è stato assicurato a una barella speciale e issato con il verricello sull'elicottero che, subito dopo, lo ha trasportato all'ospedale Santa Rosa, di Viterbo.