Mostra Picasso a Roma 2025: date, biglietti e le opere esposte a Palazzo Cipolla Al via giovedì 27 febbraio fino al 29 giugno 2025 la mostra su Picasso ospitata a Palazzo Cipolla, in via del Corso. Quali opere sono esposte e come fare per acquistare i biglietti.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra una delle opere esposte nella mostra Picasso, L'Adolescent. Lo straniero. A destra Palazzo Cipolla.

Al via giovedì 27 febbraio 2025 a Roma la mostra su Pablo Picasso, Picasso Lo straniero, organizzata a Palazzo Cipolla in via del Corso, spazio espositivo che fa parte del nuovo polo Museale del Corso. La mostra esplora l'identità dell'artista dopo essersi trasferito in Francia, dove non ottenne mai la cittadinanza. Un viaggio per ripercorrere come Picasso abbia rivoluzionato l'arte del Novecento nella sua condizioni di "straniero".

Esposte anche le opere realizzate durante la primavera romana del 1917 trascorsa insieme a Jean Cocteau, Erik Satie, Serge de Diaghilev e Leonid Massine. "Un momento storico di rinascita per Picasso dopo la confisca nel dicembre 1914 delle sue opere cubiste dal governo francese", è il commento di Annie Cohen-Solal, curatrice della mostra.

Orari e giorni di apertura della mostra su Picasso a Roma

Come anticipato, la mostra inizia il 27 febbraio 2025 e termina il 29 giugno 2025 ed è possibile visitarla il lunedì dalle 15 alle 20, da martedì a domenica dalle 10 alle 20 con il giovedì chiusura alle 22.3o e biglietteria che chiude un'ora prima. Resta aperta anche nei giorni festivi:

Domenica 20 aprile 10.00-20.00,

Lunedì 21 aprile 10.00-20.00,

Venerdì 25 aprile 10.00-20.00,

Giovedì 1° maggio 10.00-22.30,

Lunedì 2 giugno 10.00-20.00,

Domenica 29 giugno 10.00-20.00.

Per qualsiasi informazioni per scuole o gruppi, come ad esempio prenotare una visita guidata e acquistare i biglietti ridotti, è possibile scrivere all’indirizzo museodelcorso@vivaticket.com o chiamare il numero: 0291446161.

I prezzi dei biglietti per la mostra di Pablo Picasso a Roma

Per visitare la mostra su Picasso è necessario essere in possesso di un titolo di ingresso. Sono numerose le alternative fra le quali si può scegliere. Prima di scoprirle, occorre ricordare che ogni biglietto include l'audioguida; che per i biglietti acquistati online c'è un costo di prevendita di due euro, fatta eccezione per le scuole che pagano 1,50 euro.

Ecco il costo di ogni biglietto:

il biglietto Open, che consente l’ingresso in un giorno a propria scelta all’orario desiderato, dal giorno successivo a quello di acquisto fino al termine della mostra, costa 20 euro;

l'intero 15 euro;

il ridotto standard 13 euro ed è acquistabile tramite convenzioni e sponsor BPER Banca e dagli over 65, insegnanti, diversamente abili meno del 100%, forze dell’ordine, gruppi minimo 10 massimo 25 persone, giornalisti non accreditati;

ridotto under 18 a partire dai 7 anni 8 euro;

ridotto under 30 dai 18 anni 10 euro;

ridotto famiglie al museo con massimo 2 accompagnatori dei bambini dai 6 agli 11 anni che partecipano ai laboratori, 10 euro;

ridotto scuole fino ad un massimo di 25 persone con prenotazione obbligatoria 6 euro.

Il titolo di ingresso, inoltre, è gratuito per tutti i minori di 6 anni compiuti, giornalisti accreditati, diversamente abili 100% (con un accompagnatore), 1 accompagnatore per ogni gruppo, massimo 2 insegnanti per gruppo scolastico, guide turistiche previa esibizione tesserino di abilitazione professionale, tesserati ICOM.

Uno dei documenti esposti nella mostra, la ricevuta per la richiesta per la carta d'identità di Pablo Picasso,

con timbro spagnolo.

Mostra di Pablo Picasso a Roma, le opere esposte a Palazzo Cipolla

L'esposizione è stata organizzata in collaborazione con il Musée national Picasso-Paris, principale prestatore, il Palais de la Porte Dorée, il Museu Picasso Barcelona, il Musée Picasso di Antibes, il Musée Magnelli – Musée de la céramique di Vallauris.

Le opere che si trovano lungo il percorso espositivo arrivano da storiche collezioni private. Si tratta di oltre 100 opere a cui si aggiungono documenti, fotografie, lettere e video. Quella a Palazzo Cipolla, come riporta il sito del Polo Museale del Corso, si arricchisce inoltre di un "nucleo di opere inedite", selezionate dalla curatrice esclusivamente per il percorso espositivo di Palazzo Cipolla.