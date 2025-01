video suggerito

Nasce il nuovo polo Museale del Corso a Roma: orari, biglietti e luoghi con le mostre da non perdere Si è finalmente costituito il Polo Museale di via del Corso, con Palazzo Sciarra Colonna e il suo Archivio Storico e Palazzo Cipolla e le sue mostre. Ecco come si svolgono le visite al museo e l’acquisto dei biglietti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'interno di uno dei palazzi del Polo Museale del Corso, dalla pagina Facebook del museo.

Al via l'attività del nuovo Polo Museale del Corso, che raggruppa due dei noti palazzi di via del Corso, Palazzo Cipolla e Palazzo Sciarra Colonna. Le attività sono iniziate poco prima della fine del 2024, con le prime mostre ufficialmente organizzate dal polo museale a cui si aggiunge, fino al 27 gennaio 2025, anche l'esposizione della Crocifissione Bianca di Chagall a Palazzo Cipolla, visitabile gratuitamente.

Polo Museale del Corso, tutti gli edifici

Il Polo Museale del Corso è composto da due edifici: Palazzo Cipolla e Palazzo Sciarra Colonna al cui interno si trova anche l'Archivio Storico. Il primo è lo spazio espositivo del polo museale. Di costruzione ottocentesca e progettato dall'architetto Antonio Cipolla, nei suoi spazi ospita mostre temporanee di ogni genere, come da tempo accadeva già prima della costituzione del polo museale.

L'ingresso di Palazzo Sciarra Colonna, invece, si trova in una traversa di via del Corso, a qualche civico di distanza da Palazzo Cipolla. Antico palazzo nobiliare, al suo interno ospita il cuore del polo museale con collezioni permanenti con le opere, fra gli altri, di artisti come Pietro da Cortona, Piermatteo d’Amelia, Lucio Fontana, Giacomo Balla, Mario Schifano, Mimmo Paladino e Igor Mitoraj. Dipinti, sculture, arazzi e un medagliere secondo soltanto ai Musei Vaticani.

Nella stessa struttura, inoltre, si trova anche l'Archivio Storico che conserva documenti storici importanti, fra cui alcuni preziosi per la ricostruzione della storia della Fondazione Roma, dalla nascita nel 1539 del Sacro Monte di Pietà, sino alle vicende della Cassa di Risparmio di Roma.

Le mostra da non perdere al Polo Museale del Corso

Attualmente è possibile prenotare, tramite il sito, le visite e i laboratori al Palazzo Sciarra Colonna. Si tratta delle visite guidate a Palazzo Sciarra Colonna, all'appartamento del cardinale, quella su Roma e il Giubileo, che comprende la visita all'opera di Chagall della Crocifissione bianca ospitata a Palazzo Cipolla e quella su Fra storia e miracolo, festa e quotidianità e i laboratori Bizzarre forme rococò, L'arte fa pop…disegno e collage dal vero davanti ad Angeli e Schifano e Il Carnevale romano: fra feste di piazza, teatro e tradizione. Prenotabili anche le visite all'Archivio Storico.

Ospitato a Palazzo Cipolla, ma visitabile previa prenotazione della visita su Roma e il Giubileo al Palazzo Sciarra Colonna, la Crocifissione bianca di Chagall fino al 27 gennaio 2025. I nuovi percorsi espositivi, invece, scattano soltanto a partire dal 27 febbraio 2025. La prima mostra in programma è quella su Picasso lo straniero, a cura di Annie Cohen-Solal con il contributo di Johan Popelard, fino al 29 giugno 2025. Già prevista, inoltre, nella seconda parte dell'anno, dal 14 Ottobre 2025 al 25 Gennaio 2026, quella su Dalì, Rivoluzione e Tradizione con direzione scientifica di Montse Aguer con la curatela di Carmen Ruiz González e Lucia Moni, in collaborazione con la Fundació Gala-Salvador Dalí e organizzata da MondoMostre.

Polo Museale del Corso, biglietti e orari

Visitare le strutture del polo museale del Corso è semplice: chiunque voglia visitare uno dei palazzi o l'archivio può farlo senza vincoli sulle altre strutture del polo. Gli orari variano e sono riportati nel turno della prenotazione: come richiesto dal Museo del Corso, però, è necessario presentarsi agli appuntamenti almeno una quindicina di minuti prima dell'orario indicato. Per visitare il Palazzo Sciarra Colonna basta prenotare il turno di visita che si preferisce. Stessa modalità di prenotazione anche per l'Archivio Storico.

Per il momento le visite all'Archivio Storico e a Palazzo Sciarra Colonna sono totalmente gratuite. Diversamente, invece, le mostre ospitate a Palazzo Cipolla che potrebbero confermarsi, come negli scorsi anni, a pagamento: i turni di visita non saranno aperti fino alla prossima mostra.