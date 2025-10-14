Morto Stefano ‘Luigi’ Cena, il giostraio pestato da un gruppo di ragazzi alla sagra dell’uva a Capena

Non ce l’ha fatta Stefano ‘Luigi’ Cena, giostraio di 64 anni che nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre ha subito un pestaggio alla sagra dell’Uva di Capena, vicino Roma. È deceduto dopo quattro giorni di coma. I carabinieri indagano sui filmati delle telecamere di sicurezza.

Stefano ’Luigi’ Cena. (Foto da Facebook)

È morto a causa delle ferite riportate Stefano ‘Luigi' Cena, il giostraio di 64 anni vittima di un violento pestaggio avvenuto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre a Capena, nella città metropolitana di Roma, durante i festeggiamenti per la sagra dell'uva. Ricoverato in condizioni disperate al Sant'Andrea, Cena è entrato in coma il 10 ottobre. È deceduto dopo quattro giorni di sofferenze.

Le prime informazioni riferivano di una rissa fra giostrai e ragazzi del luogo che sembrava essersi conclusa senza feriti gravi. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle indagini, ma stando a quanto appreso da Fanpage.it non ci sarebbero ancora arresti.

Le violenze alla sagra dell'uva: nove i denunciati

Dalle prime ricostruzioni le violenze sarebbero scoppiate a partire da una lite per futili motivi fra due persone alla fine del centesimo anniversario del Vendemmiale, festeggiamento che coinvolge tutta la comunità della cittadina. I carabinieri, intervenuti, per sedare la rissa, hanno raccolto le generalità di nove persone, fra giostrai e giovani residenti, che sono state denunciate.

Leggi anche Maxirissa tra giostrai e ragazzi alla sagra dell’uva: nove denunciati

Fuggiti alcuni ragazzi di Capena, carabinieri al lavoro per identificarli

Altri ragazzi, però, sono fuggiti non appena sentite le sirene, svicolando fra le vie del paese e allontanandosi dalla zona. Sono ancora al vaglio i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per provare ad identificare i soggetti coinvolti. I familiari di Cena si sono attivati subito dopo l'accaduto per raccogliere testimonianze. "Chiedo gentilmente a chiunque abbia assistito all’accaduto di ieri in Piazza Civitucola, l’aggressione VIOLENTA di 8 ragazzi di età compresa dai 20 ai 25 anni contro UN UOMO DI 65 ANNI di contattarmi per identificazione dei vigliacchi scappati", hanno scritto su alcuni gruppi social.

Tanti i messaggi di cordoglio dei cittadini di Capena, dove Luigi, come era chiamato da tutti, era conosciuto da molti anni per la sua attività.