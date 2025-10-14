Morto Stefano ‘Luigi’ Cena, il giostraio pestato da un gruppo di ragazzi alla sagra dell’uva a Capena
È morto a causa delle ferite riportate Stefano ‘Luigi' Cena, il giostraio di 64 anni vittima di un violento pestaggio avvenuto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre a Capena, nella città metropolitana di Roma, durante i festeggiamenti per la sagra dell'uva. Ricoverato in condizioni disperate al Sant'Andrea, Cena è entrato in coma il 10 ottobre. È deceduto dopo quattro giorni di sofferenze.
Le prime informazioni riferivano di una rissa fra giostrai e ragazzi del luogo che sembrava essersi conclusa senza feriti gravi. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle indagini, ma stando a quanto appreso da Fanpage.it non ci sarebbero ancora arresti.
Le violenze alla sagra dell'uva: nove i denunciati
Dalle prime ricostruzioni le violenze sarebbero scoppiate a partire da una lite per futili motivi fra due persone alla fine del centesimo anniversario del Vendemmiale, festeggiamento che coinvolge tutta la comunità della cittadina. I carabinieri, intervenuti, per sedare la rissa, hanno raccolto le generalità di nove persone, fra giostrai e giovani residenti, che sono state denunciate.
Fuggiti alcuni ragazzi di Capena, carabinieri al lavoro per identificarli
Altri ragazzi, però, sono fuggiti non appena sentite le sirene, svicolando fra le vie del paese e allontanandosi dalla zona. Sono ancora al vaglio i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per provare ad identificare i soggetti coinvolti. I familiari di Cena si sono attivati subito dopo l'accaduto per raccogliere testimonianze. "Chiedo gentilmente a chiunque abbia assistito all’accaduto di ieri in Piazza Civitucola, l’aggressione VIOLENTA di 8 ragazzi di età compresa dai 20 ai 25 anni contro UN UOMO DI 65 ANNI di contattarmi per identificazione dei vigliacchi scappati", hanno scritto su alcuni gruppi social.
Tanti i messaggi di cordoglio dei cittadini di Capena, dove Luigi, come era chiamato da tutti, era conosciuto da molti anni per la sua attività.