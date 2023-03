Morto Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultura di Roma e storico esponente dei Verdi Silvio Di Francia aveva ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura sia a Roma sia a Latina. Dal 2020 combatteva contro una grave malattia.

A cura di Natascia Grbic

È morto Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultura del Comune di Roma e storico esponente dei Verdi. Aveva 69 anni: combatteva contro una grave malattia dal 2020, motivo per il quale si era ritirato dalla vita politica. Di Francia, che è stato anche assessore alla Cultura e allo sport per il comune di Latina, si è spento questa notte. Giornalista, per anni aveva lavorato a Rai Radio3.

Silvio Di Francia è stato assessore al Comune di Roma dal 2006 al 2008, quando il sindaco di Roma era Walter Veltroni. Prima ancora era stato consigliere comunale per i Verdi con Francesco Rutelli. Ha poi lavorato per anni nella giunta di Latina presieduta da Damiano Coletta.

Morto Silvio Di Francia, il cordoglio della politica

"Se ne va una persona con cui ho condiviso una parte importante del mio cammino come sindaco della città di Latina – ha dichiarato Coletta dopo aver appreso della scomparsa di Silvio Di Francia – Sono stati anni in cui ho potuto apprezzare l’uomo Silvio, ma anche le sue qualità politiche, le sue capacità amministrative. Un uomo che è vissuto a pane e sport, a pane e politica, a pane e cultura: una combinazione che ne ha fatto una persona unica, con la quale era impossibile non confrontarsi, anche duramente, anche litigando, ma sempre con l’obiettivo di trovare una sintesi".

"Sono molto addolorato per la scomparsa di Silvio Di Francia – le parole di Manuel Gotor, assessore alla Cultura di Roma – Uomo appassionato e generoso, Roma gli deve molto: è stato un protagonista della vita politica cittadina degli ultimi decenni, ricoprendo con grande impegno vari incarichi durante le amministrazioni Rutelli e Veltroni, arrivando a essere presidente di Zètema e assessore alla Cultura di Roma dal 2006 al 2008; e poi, più recentemente, di Latina. Alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari tutte le mie più sentite condoglianze".