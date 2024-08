video suggerito

Morto Nicola Perfetto, il maestro della Garbatella: "Avevi la cura negli occhi dentro e fuori la scuola" Nicola Perfetto era un maestro calabrese di scuola primaria, per molti anni ha insegnato a Garbatella, occupandosi di tantissimi bambini romani. Lutto nel quartiere, l'11 settembre una messa per ricordarlo.

A cura di Alessia Rabbai

Lutto nel quartiere Garbatella a Roma per la morte di Nicola Perfetto, il maestro della scuola primaria in pensione, che è morto a settantatré anni. A darne notizia su Facebook è stato il presidente dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri: "Che dolorosa notizia arriva dalla Calabria! Il nostro Nicola Perfetto, un volto caro a Garbatella e non solo, se n'è andato all'improvviso – ha scritto il minisindaco sulla sua pagina martedì scorso 13 agosto. "Maestro di scuola e storico animatore della #corrigarbatella, Nicola è entrato nel cuore di tanti per empatia e professionalità, per dedizione a questa comunità d'elezione che condividiamo. Assieme Municipio, scuola IC Piazza Sauli e Associazione rione Garbatella dedicheremo alla sua memoria un premio "al Sorriso", quello che era capace di regalare con intelligenza e profondità.

Davvero una notizia che non volevamo."L'abbraccio più forte alla sua famiglia e a quella grande squadra di amici che oggi è colpita così profondamente". Il maestro Perfetto era originario della Calabria, ma ha insegnato per molti anni a Roma e ha cresciuto tantissimi bambini romani con gentilezza, empatia e professionalità. Era molto stimato negli ambienti della scuola romani e non solo. Mercoledì 11 settembre 2024 alle 18.30 nella chiesa di Santa Galla in Circonvallazione Ostiense 195, è in programma una messa in sua memoria.

"Ci ha lasciati all’improvviso Nicola Perfetto in questa irrespirabile estate. Nicola, il ‘maestro calabrese della Garbatella'. I maestri in Italia sono rari nella scuola primaria, perché ‘la cura' e l’educazione dei più piccoli sono ancora troppo segnate da uno stereotipo di genere – commenta la scomparsa l'assessora alle Politiche Scolastiche ed Educative, Politiche Giovanili, Edilizia Scolastica e Verde Scolastico, Progetti Speciali Francesca Vetrugno – Il maestro Nicola aveva ‘la cura' negli occhi dentro e fuori la scuola. Ti dava subito l’impressione di una corrispondenza forte, fatta di disponibilità e ascolto. Ha prima educato i suoi alunni e le sue alunne dell’IC Piazza Sauli e poi si è dedicato al suo quartiere dentro a Rione Garbatella “curando” Corri Alla Garbatella Gara Podistica per i più piccoli. Grazie Nicola per aver condiviso con la comunità del Municipio VIII Roma il tuo impegno, la tua competenza e soprattutto il tuo sorriso gentile".