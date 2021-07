Morto nella notte il giovane di 26 anni accoltellato in pieno giorno a Ostiense: caccia ai killer Il giovane accoltellato alla schiena ieri in via Ostiense non ce l’ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere intorno a mezzanotte all’ospedale San Camillo di Roma. Gli agenti della Polizia di Stato sono sulle tracce degli aggressori: secondo le prime informazioni sarebbero stati identificati ma sono ancora in fuga.

A cura di Natascia Grbic

Non ce l'ha fatta il giovane di 26 anni accoltellato ieri in viale Ostiense, davanti ai Magazzini Generali. Ricoverato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. L'operazione è durata diverse ore, e subito dopo è stato ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata. Ma non c'è stato nulla da fare. Le ferite che aveva riportato erano troppo gravi, e intorno a mezzanotte è deceduto. La sua identità non è stata ancora resa nota: quello che è noto è che si tratta di un giovane di 26 anni di origine albanesi. Le indagini della Polizia di Stato sono ancora in corso per rintracciare gli aggressori. Ignoti i motivi della discussione che hanno portato al brutale omicidio.

L'aggressione in mezzo alla strada a Ostiense

L'aggressione è avvenuta intorno alle 13.30 a via Ostiense, all'angolo con via dei Magazzini Generali. Secondo le prime informazioni emerse, il ragazzo avrebbe avuto una discussione con due connazionali, che davanti a un ristorante lo hanno prima accoltellato mentre era di spalle, poi lo avrebbero colpito nuovamente all'addome. Il giovane ferito si è trascinato fino a piazza del Gazometro, dove ha chiesto aiuto ed è stato immediatamente soccorso. Da subito il suo quadro clinico è apparso disperato, con i sanitari che hanno cercato di rianimarlo sul posto per diverso tempo prima di riuscire a stabilizzarlo e poter così procedere al trasporto in ospedale. Al San Camillo è stato sottosto a un intervento durato ore, che però non è bastato a salvargli la vita. I killer, che sarebbero due, sono fuggiti immediatamente ma sarebbero già stati identificati. È quindi solo questione di tempo prima che vengano arrestati.