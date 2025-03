video suggerito

Morto Maurizio Boccacci, ex leader di estrema destra del Movimento politico occidentale e di Militia Maurizio Boccacci, fondatore del Movimento politico e di Militia, ex leader di estrema destra, è morto a 64 anni. Era malato da tempo e si è spento nella sua abitazione a Grottaferrata.

A cura di Alessia Rabbai

Maurizio Boccacci

Maurizio Boccacci è morto a sessantaquattro anni. Il fondatore del Movimento politico e di Militia, ex leader di estrema destra, era malato da tempo e si è spento nella sua abitazione a Grottaferrata nella zona dei Castelli Romani, dove viveva insieme alla moglie.

Figura di spicco della destra extraparlmentare italiana

Boccacci è stato una delle figure di spicco della destra extraparlamentare italiana, militante del Msi e del Fuan, di Avanguardia Nazionale, leader del gruppo neonazista romano Militia.

Proprio a Grottaferrata, dove ha trascorso l'ultima parte della sua vita, quarantuno anni fa ha fondato il Movimento Politico Occidentale, del quale è stato a capo fino al 1993, anno in cui è stato sciolto.

Boccacci carissimo amico di Fabrizio Piscitelli

In un'intervista all'AdnKronos fatta a settembre del 2019 Boccacci ha commentato l'omicidio dell'ex ultras della Ss Lazio Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, che ha definito suo carissimo amico: "Abbiamo fatto cose belle e altre meno. All’epoca però eravamo uomini veri, anche se adolescenti. Cominciavamo a sparare a vent'anni per difenderci, perché sennò a casa non rientravi.

Quello, a dire il vero è il più grande errore, perché si sono creati questi opposti estremismi voluti dal sistema-regime che voleva questi scontri, i morti, per avere il pugno duro e seguitare a fare ciò che facevano. Ma noi all’epoca avevamo la polvere da sparo nel sangue, lo abbiamo capito dopo tanti compleanni che siamo stati manovrati".

E passando alla politica attuale ha detto: "Non sono un politico, ma un idealista e tra politico e idealista passa il giorno e la notte. Sono un fascista e tale rimango. Guardo, leggo, rido. Sono tutti uguali".