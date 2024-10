Morto l’uomo investito dalla metro a Cipro dopo ore di agonia

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

È morto l'uomo investito ieri pomeriggio dal treno della metropolitana alla stazione Cipro. Ha lottato tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale San Camillo di Roma, ore di agonia che si sono concluse con il più tragico degli esiti. I medici lo avevano sottoposto ad un'operazione chirurgica d'urgenza, per intervenire sui gravissimi traumi riportati in varie parti del corpo, dopo l'impatto con il convoglio. Ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva, il suo quadro clinico purtroppo non è migliorato, ma è precipitato nelle ore successive all'intervento, fino al decesso. I medici infatti non si erano espressi positivamente sull'esito del loro intervento. Il paziente era arrivato nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso con l'ambulanza in codice rosso, le sue condizioni di salute erano disperate.

L'uomo si è suicidato lanciandosi sotto alla metro

Nel frattempo sulla vicenda hanno indagato gli agenti della Polizia di Stato, giunti sul luogo dell'incidente in metro nella stazione Cipro con le pattuglie del Commissariato Borgo. I poliziotti hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e accertato che si è trattato di un suicidio: l'uomo si è lanciato volontariamente sotto al convoglio in transito in stazione, con l'intenzione di togliersi la vita. Escluso dunque che sia finito sotto al treno per una caduta accidentale oppure perché spinto da qualcuno. Gli agenti hanno ricostruito quanto successo attraverso il racconto dei testimoni presenti in stazione e alle immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza.

Metro chiusa tra Ottaviano e Battistini, poi riaperta

Subito dopo l'investimento c'è stato un gran caos nelle stazioni metro della linea A. I passeggeri sono stati fatti scendere dai convogli in transito, per agevolare le operazioni di soccorso dell'uomo finito sotto al treno e per permettere alle forze dell'ordine di svolgere i rilievi necessari. Data la dinamica dell'accaduto e la natura dell'intervento nella stazione Cipro sono stati richiesti i vigili del fuoco, che sono scesi sui binari e hanno lavorato per recuperare il ferito all'altezza del primo vagone.

I pompieri lo hanno riportato sulla banchina e affidato alle cure del personale sanitario, che lo ha stabilizzato e trasportato in ospedale. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo a supporto delle operazioni. La tratta della metropolitana compresa tra la stazione di Ottaviano e il capolinea Battistini è stata chiusa per ore lungo entrambe le direzioni, poi riaperta in serata.