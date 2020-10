Nessun complimento né una frase di stima, Enzo Totti era un duro in casa, un vero e proprio sceriffo. Così lo chiamavano i figli, con Francesco che quel soprannome l'aveva scritto anche su Instagram lo scorso 3 maggio, in occasione del compleanno del padre: “Tanti auguri sceriffo…buon compleanno”. E forse è proprio questo atteggiamento che Enzo Totti ha avuto nei confronti del figlio a portare l'ex capitano della Roma nell'Olimpo del calcio, a farlo diventare un campione. "Non mi ha mai fatto i complimenti – ha raccontato Totti –. Quando facevo 2 gol mi diceva che dovevo farne 4. Fino all'ultimo giorno non mi ha mai detto niente. E forse è stata questa la mia fortuna".

Sarà stato pure avaro di complimenti Enzo Totti, ma quando si trattava di essere presenti non mancava mai. Da quando il 28 marzo del 1993 seguì il figlio sedicenne in trasferta. La partita era Brescia-Roma e Francesco Totti scalpitava in panchina. "Quando lo vidi alzarsi per scaldarsi fu un tuffo al cuore, figurarsi il resto", ha raccontato. E da lì si dice che l'ha sempre seguito ad ogni trasferta, senza abbandonarlo mai. Simbolo di una famiglia unita, ma allo stesso tempo riservata.

Di Enzo Totti si sa infatti solo che era un ex impiegato di banca, che era sposato e che aveva avuto due figli. Non tanto di più. All'inizio abitava in via Vetulonia 18, a Porta Metronia, Roma. La moglie Fiorella faceva la casalinga e si prendeva cura dei genitori anziani, che vivevano a casa con loro. Passavano le estati passate a Torvajanica, con qualche viaggio, ma il giusto, senza strafare, per quello che si potevano permettere allora. Ma l'unione di quella famiglia lo si vede anche che spesso si partiva tuttora per le vacanze insieme. Genitori, fratelli, nipoti si spostavano tutti insieme, per trascorrere le vacanze uniti.

Dal 28 maggio del 2017 non metteva più piede all'Olimpico dopo l'addio del figlio. Ma non mancava di portare ancora ai nipoti la pizza e mortadella. La stessa che portava a Trigoria ai giocatori. Un piatto semplice ma con gli ingredienti giusti. Quelli che aveva anche papà Totti.