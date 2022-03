Morto Franco, l’Elvis dei vigili di Roma che non ha mai fatto una multa in tutta la sua carriera A colleghi e amici amava raccontare che una volta fu convocato da un sindaco, che gli chiese perché non avesse mai fatto una multa. “È che davanti a me so’ tutti boni”, ha risposto.

A cura di Redazione Roma

Si è spento oggi, a causa di una malattia, Gianfranco Sciamannini, per tutti ‘Franco', l'Elvis dei vigili urbani di Roma la cui fama andava ben oltre i confini della capitale. Sempre allegro e sorridente, con una passione sfrenata per la musica (tanto che la mattina dava il buongiorno ‘cantato' ai suoi colleghi usando la radio di servizio), era un fan sfegatato di Elvis Presley, di cui conosceva a memoria tutte le canzoni. E Franco Sciamannini ci era andato anche in televisione vestito da Elvis, ospite della Corrida di Corrado che lo ha reso famoso in tutta Italia. Romano doc, sempre con la battuta pronta, non ha mai fatto una multa in tutta la sua carriera. A colleghi e amici amava raccontare che una volta fu convocato da un sindaco, che gli chiese conto di questa cosa. "È che davanti a me so' tutti boni", ha risposto.

Il ricordo dei colleghi di Franco

Sono in tanti oggi a ricordare Franco. I suoi colleghi, gli amici, e coloro che lo vedevano ogni giorno al lavoro, sempre col sorriso. "Ciao Franco che la terra ti sia lieve – il ricordo di un collega – Il vigile urbano migliore al mondo! Tantissimi anni fa ero fermo con la moto (Tenere 600) a largo Preneste, lui perse il 314, mi ha visto in divisa, è salito e me fa: corri aripijalo. E io: ‘a Frà stai senza casco'. Lui: s'e ce so i vigili copro la targa'….. stava in divisa da vigile urbano". A ricordare Franco, anche l'Associazione nazionale polizia municipale in pensione, nella persona del suo presidente. "Questa mattina ho appreso la triste notizia che il collega Gianfranco Sciamannini ci ha lasciati. Sono certo che dall’alto dei cieli, continueremo a sentire la bellissima voce.'Elvis', voglio ricordarti nella tua allegria e nei tuoi show al Colosseo. A nome mio personale e della sezione romana, esprimo le più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia per la grande perdita". I funerali di Gianfranco Sciamannini si svolgeranno domani 16 marzo alle 15 nella chiesa Santa Maria di Loreto a Castelverde.