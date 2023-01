Morto Franco Aldini, il sarto dei campioni: fra loro anche Maradona, Bearzot e Baggio È morto Franco Aldini, il sarto dei vip che ha vestito volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport: aveva aperto le sue prime sartorie a Pomezia e Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Franco Aldini con Diego Armando Maradona, uno dei suoi clienti.

Era arrivato a Roma da Vasto, comune della costa abruzzese, per imparare il mestiere di sarto, quando aveva appena 17 anni. Dopo aver aperto la sua prima sartoria a Pomezia, poi a Roma, in breve tempo è diventato famoso fra i volti noti dello spettacolo e, soprattutto, dello sport.

È morto ieri, lunedì 30 gennaio, Franco Aldini, conosciuto proprio come "il sarto dei campioni". Aveva 79 anni. Nel corso della sua carriera ha vestito fra le personalità più conosciute del mondo del calcio, da Enzo Bearzot a Diego Armando Maradona; da Roberto Baggio a Gianluigi Buffon, ma anche Sebastián Verón, Hugo Almeida, David Platt e Sven-Göran Eriksson. Dopo l'apertura della sua sartoria a Roma ha conosciuto l’attore americano Anthony Quinn e ne è diventato il suo sarto personale per ben 35 anni.

Franco Aldini alla scrivania. Alle sue spalle alcune delle personalità che ha vestito: le squadre Lazio, Roma, Milan e Juventus; Diego Maradona; Gigi Riva; Anthony Quinn, Ugo Tognazzi e Massimo Troisi.

L'inizio della carriera

Nato a Rotondi, un piccolo paese in provincia di Avellino, fin da giovanissimo, quando aveva appena 10 anni, ha iniziato a fare il pendolare da Avella a Napoli per imparare il mestiere di sarto. Dopo 7 anni ha deciso di trasferirsi a Roma per migliorare ed affinare l'arte della sartoria. Arrivato nella capitale ha iniziato a lavorare nella Sartoria Angelo Litrico. Dopo la leva militare ha aperto la sua prima sartoria a Pomezia e un'altra a Roma, dove ha conosciuto l'attore Anthony Quinn, diventandone suo sarto personale.

Il suo nome, però, è arrivato alle cronache soltanto quando ha confezionato gli abiti portafortuna a Enzo Bearzot, nel 1982: la nazionale italiana, proprio per quell'anno, è tornata a casa vincitrice del campionato del mondo. "In Spagna gli levai il malocchio e vincemmo il Mondiale", ha ricordato negli ultimi mesi sui suoi social.

Negli anni Ottanta e Novanta ha partecipato anche a diverse trasmissioni televisive, fra cui Fantastico.

Il sarto dei campioni e non solo

Oltre ai tanti allenatori e calciatori, nel corso degli anni Franco Aldini ha confezionato abiti anche per volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo. Fra loro Felice Gimondi, Pietro Mennea e Marco Pantani, ma anche Massimo Troisi, Ugo Tognazzi e Raoul Bova, Roby Facchinetti.

Ad annunciare la morte di Aldini, la moglie Sandra e le tre figlie Mascia, Sabrina e Martina: i funerali si terranno oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto.