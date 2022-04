Morto Emanuele Provvedi, 43 anni: era l’allenatore dell’Asd Montesacro di pallavolo Oggi pomeriggio si terrà una cerimonia funebre laica presso l’area esterna della exGil in viale Adriatico 136.

A cura di Enrico Tata

È morto improvvisamente Emanuele Provvedi, 43 anni. Era l'allenatore della squadra di pallavolo dell'ASD Montesacro e istruttore di minivolley. Il suo sogno era quello di trasferirsi in Novergia, una decisione rimandata a causa della pandemia. La notizia della scomparsa è stata diffusa sui social dalla sua società: "Ci stringiamo tutti attorno al fratello Domenico e alla sua famiglia in questo tragico momento. Per la giornata di oggi sono sospese le attività della pallavolo agonistica mentre per la giornata di domani saranno sospese tutte le attività sportive in tutte le sedi via Pintor, Buenos Aires, PalaFucini e calcio a 5. Per ulteriori informazioni potete contattare i rispettivi allenatori. Invitiamo tutti quanti ad un momento di riflessione e di preghiera per il nostro adorato Emanuele".

Oggi pomeriggio si terrà una cerimonia funebre laica presso l'area esterna della exGil in viale Adriatico 136. "La famiglia Provvedi, ringraziando ​tutti per la partecipazione chiede non fiori ma offerte che saranno devolute in beneficenza in memoria di Emanuele", si legge in una nota diffusa sempre dall'ASD Montesacro.

Con queste parole lo saluta un amico su Facebook: "Eccoti nel tuo ambiente, quell'ambiente che ci siamo creati nel tempo, umile e sempre disponibile, venerdì si rideva dell'arrivo delle nostre "vacanze", i campi estivi! Facciamo come l'estate scorsa quando mi hai comunicato che saresti partito, ci siamo abbracciati forte e ti ho detto che avremmo visto le aurore insieme prima o poi….quella di oggi resterà una giornata così, ma il dolore di oggi svanirà nel ricordo di ogni giorno passato insieme, di ogni veleno per una partita. ADESSO fai buon viaggio e quando capita fatti sentire. Ciao Emanuele Provvedi il mio PROFETA".