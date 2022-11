Morto Bruno, lo storico custode di Villa Pamphilj: per anni ha chiuso il cancello al tramonto Morto Burno, lo storico custode di Villa Pamphilij. “Ha accolto con gentilezza e pacatezza ogni frequentatore della villa. Caro Bruno, grazie di essere stato un bravo custode della nostra amata villa”.

A cura di Enrico Tata

È morto Bruno, lo storico custode di Villa Pamphilji. A darne notizia, su Facebook, è l'associazione per Villa Pamphilj. Per anni il signor Bruno ha aperto di giorno e chiuso al tramonto il cancello di via San Pancrazio 10, quello sul versante della villa che confina con Monteverde. "Ha accolto con gentilezza e pacatezza ogni frequentatore della villa. Caro Bruno, grazie di essere stato un bravo custode della nostra amata villa. Grazie per la tua disponibilità. Grazie per essere stato amico di Villa Pamphilj e della nostra Associazione. Ora insieme al nostro Presidente veglierai sulla villa da lassù", il post pubblicato sui social.

Questo il commento di una cittadina, Alessandra: "Bruno…quanto lo facevamo tribolare …era troppo bello in estate restare oltre al tramonto e godersi tutto lo spettacolo dalla pineta d S.Pancrazio…alla fine anche Bruno ne comprendeva il rapimento emotivo e nn ci strillava mai…Ciao Bruno".

Villa Doria Pamphilj è il terzo parco pubblico più grande di Roma. Con i suoi 184 ettari il parco della villa è più piccolo soltanto del parco regionale dell'Appia antica e del Parco regionale del Pineto. Il nome è dovuto alla presenza della tenuta di campagna dei Doria Pamphilj, progettata nel ‘600. È aperta dalle 7 alle 18 da ottobre a febbraio, dalle 7 alle 20 a marzo e a settembre e dalle 7 alle 21 da aprile ad agosto.