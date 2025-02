video suggerito

Morto a 65 anni il professor Giovanni Scambia, il luminare di ginecologia oncologica del Gemelli Si è spento all'età di 65 anni il professor Giovanni Scambia, ordinario di Ginecologia e Ostetricia all'Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

A cura di Natascia Grbic

Foto del Policlinico Gemelli

È morto all'età di 65 anni il professor Giovanni Scambia, ordinario di Ginecologia e Ostetricia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e direttore della UOC di Ginecologia Oncologica del Gemelli. Scambia aveva un tumore al pancreas che, nonostante le cure, non gli ha lasciato scampo. È deceduto oggi, dopo un breve lasso di tempo dall'inizio della malattia, proprio al Policlinico Gemelli, dove era ricoverato.

L'Università Cattolica e il Policlinico Gemelli in una nota lo hanno definito "Grande medico, grande ricercatore, grande maestro. Un medico visionario e al contempo concreto, amato da tutte le sue pazienti malate di tumore cui ha sempre offerto il meglio delle terapie disponibili e una grande umanità. Ha formato generazioni di ginecologhe e ginecologi che hanno raggiunto importanti posizioni nella disciplina e ha creato uno dei centri di assoluta eccellenza nella ginecologia, portandolo al quarto posto al mondo nel ranking 2025 dei World's Best Specialized Hospital. Innovatore nella ricerca, autore di oltre 1100 pubblicazioni, instancabile e brillante chirurgo".

Il professor Giovanni Scambia ha studiato e lavorato per tutta la sua vita al Policlinico Gemelli. Era specializzato in ginecologia oncologica, un vero e proprio luminare nel trattamento dei tumori delle donne. In migliaia sono state operate da lui nei suoi anni di attività, e oggi lo ricordano non solo come un medico estremamente preparato, ma anche come una persona gentile e rassicurante. "Quando ho iniziato il mio percorso per diventare ginecologo oncologo non avrei mai pensato di poter dire a una donna in età fertile con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino, o che l'intelligenza artificiale potesse essere di aiuto a fornire modelli predittivi di risposte alle cure. Eppure, oggi è così!", diceva Scambia solo pochi mesi fa, nel docufilm ‘Le radici del domani', racconto dei 60 anni di storia della Ginecologia e Ostetricia dell'Università Cattolica a Roma.